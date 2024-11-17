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Как вырастить идеальную цветную капусту в открытом грунте

2:37
Садоводство

Цветная капуста — гипоаллергенный овощ, который рекомендуется педиатрами для первого прикорма детей. Для получения хорошего урожая важно соблюдать основные принципы ее выращивания в открытом грунте.

Как вырастить идеальную цветную капусту в открытом грунте
Фото: flickr.com by McKay Savage, CC BY 2.0

Условия выращивания

Культура предпочитает влажные и гумусные почвы. Хорошими предшественниками являются лук, томаты, бобовые и картофель. Не следует выращивать капусту на местах, где ранее росли редис, капуста и редька.

Температурные условия

Температура для роста не должна превышать +22°C. В жарком климате рекомендуется затенять растения.

Сроки посадки

Цветную капусту сеют в начале мая, когда угроза заморозков минимальна, а почва достаточно прогрета. Преимущество безрассадного метода — это развитие крепкой корневой системы.

Подготовка почвы

Грядки под капусту готовят осенью, перекапывая землю и внося удобрения, такие как компост, калий, суперфосфат.

Посев семян

Перед посевом семена калибруются и проходят термическую обработку. Семена можно замачивать в растворе Фитоспорина. После прогрева почвы семена сажаются по схеме 35х50 см, с учетом типа сорта.

Уход за растением

Регулярный полив, рыхление и прополка — основные мероприятия. Полив осуществляется каждую неделю, при этом следует избегать чрезмерного увлажнения. Окучивание помогает развитию дополнительных корней, что способствует большему росту головок.

Затенение и подкормка

Цветная капуста требует затенения для плотных головок. Подкормка проводится 3-4 раза за сезон, используя коровяк, комплексные удобрения и минеральные смеси.

Защита от болезней и вредителей

Для защиты от заболеваний и вредителей важно соблюдать севооборот, а при первых признаках болезни проводить лечение с помощью фунгицидов.

Секреты успешного выращивания

  • Выбирать сорта, устойчивые к заболеваниям.
  • Соблюдать сроки и правильно выбирать место.
  • Следить за уровнем влажности.
  • Обеспечивать своевременные подкормки.
  • Избегать воздействия прямых солнечных лучей на головки.

Выращивание цветной капусты в открытом грунте — доступно для огородников всех уровней. Главное — следовать рекомендациям по подготовке почвы и уходу за растением.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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