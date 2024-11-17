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Почему картофель трескается в земле и как это предотвратить

2:25
Садоводство

Картофель, трескающийся в земле, — проблема, с которой часто сталкиваются овощеводы и фермеры. Это может быть следствием неправильного ухода, неблагоприятных погодных условий или заболеваний.

Почему картофель трескается в земле и как это предотвратить
Фото: Own work by 3268zauber, CC BY-SA 3.0

Такие клубни теряют товарный вид, что снижает спрос и прибыль. В некоторых случаях такие овощи становятся непригодными не только для продажи, но и для посадки. Важно выявить причины трещин и предпринимать меры для их предотвращения.

Основные причины появления трещин на картофеле

  • Некачественный посадочный материал. Картофель может вырождаться, если несколько лет использовать те же клубни. Это ведет к ухудшению внешнего вида, снижению урожайности и возникновению трещин.
  • Неблагоприятные погодные условия. Резкие изменения температуры, засуха или частые дожди могут привести к деформации картофеля.
  • Неправильный полив. Нарушение режима полива, например, избыточное увлажнение на начальном этапе роста, может вызвать трещины, особенно на ранних сортах.
  • Неподходящий грунт. Глинистая почва, которая плохо пропускает влагу или образует корку при засухе, может повредить корневую систему картофеля.
  • Болезни и вредители. Заболевания, такие как парша или фомоз, а также вредители, например, медведка или колорадский жук, могут повредить картофель и вызвать трещины.

Для предотвращения появления трещин на клубнях необходимо следовать рекомендациям по агротехнике. Важно соблюдать режим полива, правильно ухаживать за растениями, использовать качественные посадочные материалы и проводить профилактику заболеваний. Это позволит избежать проблем с урожаем и получить качественные клубни.

Рекомендации

  • Соблюдать агротехнику выращивания.
  • Контролировать влажность грунта.
  • Использовать качественные клубни.
  • Проводить профилактику болезней и вредителей.

Если на картофеле уже появились трещины, их нельзя исправить, но в некоторых случаях такие клубни можно использовать в пищу, если повреждения не затронули мякоть. Важно помнить, что такой картофель не подлежит долгосрочному хранению, и его следует использовать сразу после сбора.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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