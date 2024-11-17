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Когда и как вносить навоз под яблоню для максимального результата

1:36
Садоводство

Навоз можно использовать несколько раз за сезон для подкормки яблонь. Весной его вносят под корень, готовят настой, летом проводят внекорневую обработку, а осенью используют для мульчирования приствольного круга. Важно, чтобы применялась только перепревшая органика, так как свежий навоз может повредить корни.

Когда и как вносить навоз под яблоню для максимального результата
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев, CC BY 3.0

Яблоня нуждается в подкормке навозом для улучшения структуры почвы, повышения урожайности и устойчивости к вредителям. Разнообразие видов навоза, таких как коровяк, птичий помет, кроличий и конский, влияет на состав и использование удобрения.

Свежий навоз используется только для заготовки, а полуперепревший — для приготовления жидкой подкормки. Перегной является наиболее ценным удобрением и может вноситься как при посадке, так и в качестве мульчи осенью.

Весной подкормка проводится в начале апреля, когда растения нуждаются в питательных веществах после зимы, особенно в азоте. Летом подкормка проводится по мере необходимости, если наблюдаются признаки дефицита элементов, таких как слабый рост и бледная окраска листвы. Осенью навоз используется для мульчирования, что не только обогатит почву, но и защитит корни от мороза.

Для подкормки используют различные методы, такие как полив настоем навоза под корень или распыление удобрения на листья. Важно следить за правильностью дозировки и времени внесения удобрений, чтобы не нанести вред растению.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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