Кабачок будет большим и вкусным, если выращивать его так

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Какое место в саду подходит для кабачков

Поскольку кабачок любит тепло и свет, выбирайте участок в саду, который получает больше всего солнечного света.

Фото: Freepik by stockking, PDM

Кроме того, растения плохо переносят сквозняки. Поэтому выбирайте для выращивания безветренный участок в саду. Также важно удобрить растение перепревшим навозом или компостом.

Как вырастить кабачок

Добавьте в почву компост или навоз во время посадки. Сейте семена кабачков или высаживайте рассаду, когда позади заморозки.

Чтобы избавиться от сорняков, используйте мульчу. Это также поможет сохранить почву влажной. Растения следует регулярно поливать.

В период вегетации важно немного увеличить количество поливов. Кабачок растет невкусным и жестким из-за недостаточного или неправильного полива или внесения удобрений.

Удалите все сорняки возле овоща, обрежьте увядшие листья. Когда появятся цветы, внесите в почву сбалансированное удобрение. Поддерживайте почву во влажном состоянии. Делайте полив более частым, если стоит сухая и жаркая погода.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



