Почему укроп не растёт и что с этим делать

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Укроп — это неприхотливая культура, но для его роста необходимо соблюдение определённых агротехнических правил. Одной из основных причин, почему укроп плохо растёт, является использование некачественных семян.

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Неправильный сбор, хранение или длительный срок хранения семян могут привести к снижению их всхожести. Важно также обновлять семена каждые два года, поскольку они теряют свои свойства с течением времени.

Кроме того, укроп плохо развивается при поздней посадке. Это особенно касается сортов с длительным вегетационным периодом, которые не успевают нарастить зеленую массу до наступления холодов.

Неподходящий грунт — еще одна причина. Укроп предпочитает рыхлую и питательную почву с нейтральной кислотностью. Переизбыток доломитовой муки или древесной золы может привести к защелачиванию почвы и ухудшению роста. Также важно регулярно рыхлить почву, чтобы корни получали достаточно кислорода.

Ещё одной причиной является недостаток освещения. Укроп требует много света, хотя он может расти при легком затенении в полдень. Тем не менее, при сильном затенении растения истончаются и теряют цвет.

Неправильная посадка и уход также влияют на развитие укропа. Слишком глубокая посадка или чрезмерная загущенность всходов приводят к ослаблению растений. Важно соблюдать севооборот, чтобы укроп не выращивался на том же месте, где ранее росли сельдерей, морковь или петрушка.

Полив и подкормка играют важную роль в росте укропа. Недостаток влаги или избыток воды могут повлиять на его развитие. Важно соблюдать баланс и периодически рыхлить почву. Также стоит проводить профилактические меры против заболеваний и вредителей, таких как тля и грибковые инфекции.

Для предотвращения проблем с ростом укропа рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики: выбирать хорошо освещённые участки, вносить перегной, соблюдать севооборот, регулярно проводить прореживание и прополку, обновлять сорт семян и предварительно замачивать посадочный материал.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

