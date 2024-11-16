Как избежать подмерзания яблонь зимой и сохранить урожай

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимнее подмерзание яблонь — распространенная проблема среди садоводов, но при правильном уходе и своевременных мерах дерево может восстановиться и продолжить плодоносить. Основная причина подмерзания яблонь — резкие температурные колебания и отсутствие достаточного снежного покрова.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев, CC BY 3.0

Важно учитывать другие факторы, такие как истощение дерева, неправильная обрезка, использование свежего навоза, а также близость грунтовых вод.

Признаки подмерзания яблонь можно определить по темному оттенку ветвей, трещинам на коре и повреждениям, появляющимся на стволе. Для точной оценки повреждений используется метод среза ветвей и анализ камбия. В случае выявления поврежденных участков их следует аккуратно удалить, чтобы не навредить дереву.

Особое внимание следует уделить молодым яблоням: при незначительном повреждении достаточно укоротить верхушки побегов до здоровой ткани, а при сильном повреждении — удалить поврежденную крону. Взрослые деревья требуют более осторожной обрезки в начале вегетации, чтобы не повредить основные побеги.

Колоновидные яблони требуют особого ухода при замерзании верхушки. Для таких деревьев важно оставить наиболее сильный побег, чтобы сохранить правильную форму кроны.

После обрезки яблоню следует обработать раствором медного купороса и замазать раны садовым варом. Регулярная подкормка, полив и борьба с вредителями помогут ускорить восстановление дерева. Чтобы предотвратить подмерзание в будущем, важно правильно формировать крону, проводить санитарную обрезку, использовать удобрения и подготовить дерево к зиме.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

