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Где хранить баклажаны в домашних условиях

1:29
Садоводство

Чтобы правильно сохранить баклажаны, необходимо следовать нескольким основным рекомендациям по сбору, подготовке и условиям хранения. Для этого важно вовремя собирать урожай, ориентируясь на техническую спелость плодов.

Где хранить баклажаны в домашних условиях
Фото: flickr.com by See-ming Lee, CC BY-SA 2.0

Сорта баклажанов, которые подходят для хранения, включают среднеспелые и поздние разновидности. Для увеличения срока хранения необходимо обеспечить овощам подходящие условия: температуру от -10 до +6 градусов, влажность 75-85%, тёмное место и регулярное проветривание.

Особое внимание стоит уделить подготовке баклажанов перед хранением, а также выбору места для их хранения. В погребе или подвале овощи могут храниться до 2-3 месяцев при стабильной температуре. В квартире можно хранить баклажаны в специальных нишах или на утеплённых балконах, где температура не превышает 6 градусов.

Также допустимо хранение в холодильнике (до 15 дней) и замораживание (до 12 месяцев). Важно учитывать, что баклажаны перед замораживанием требуют предварительной обработки.

Кроме того, можно использовать методы сушки, вяления или консервирования, чтобы продлить срок хранения овощей на несколько месяцев. Все эти методы помогут обеспечить длительное сохранение свежих баклажанов и их полезных свойств.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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