Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ради получения страховки в США аферист переоделся в костюм медведя
Как восстановить микрофлору кишечника и улучшить самочувствие
Как вырастить топинамбур на своём участке: советы и хитрости
Уникальные профессии в туризме, о которых вы никогда не догадывались
Чем опасны молоко и консервированный тунец для кошек
Топ-идеи 2024 года для украшения ванной комнаты
Китай призвал разрушить преграды для потоков данных и торговли
Секреты идеального домашнего фарша: от выбора мяса до приправ
Артур Бетербиев бросил вызов блогеру Полу

Забудьте о химии: закапываем камни для здоровья ваших яблонь

3:07
Садоводство » Деревья и кустарники

Садоводы постоянно ищут эффективные способы улучшения роста и плодоношения своих растений. Один из самых необычных и, на первый взгляд, странных методов — закапывать камень под яблоней. Этот приём, появившийся более 70 лет назад, способен удивить своим результатом.

Забудьте о химии: закапываем камни для здоровья ваших яблонь
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев, CC BY 3.0

История метода

Трюк с камнями был разработан как одно из народных средств, которое на протяжении десятилетий использовалось опытными садоводами. Их наблюдения показали, что камни под деревьями могут оказывать значительное влияние на рост и развитие яблонь, но как же это происходит?

Принцип действия

  1. Улучшение дренажа: Закапывая камни в грунт под яблоней, вы способствуете улучшению дренажа. Они предотвращают загнивание корней, что особенно важно в условиях высокой влажности, и способствуют правильному воздухообмену.
  2. Постепенное выделение минералов: Камни, особенно известняковые, могут постепенно растворяться, выделяя полезные минералы и элементы, такие как кальций, которые способствуют укреплению корневой системы.
  3. Сохранение тепла: В теплую погоду камни нагреваются на солнце и постепенно отдают тепло в почву, создавая более комфортные условия для корневой системы, что особенно важно в прохладные ночи.
  4. Физическое пространство для корней: Камни создают воздушные карманы и пространство в почве, что позволяет корням лучше развиваться, не встречаясь с плотным слоем грунта.

Как правильно закапывать камни?

Если вы решили попробовать этот метод, вот несколько рекомендаций:

  • Выбор камней: Используйте легкие, пористые камни, такие как известняк или базальт. Они не только легки, но и более полезны для почвы.
  • Глубина закапывания: Оптимальная глубина — от 30 до 50 см под корневую систему яблони. Расположите камни равномерно, чтобы они не создавали плотных нагромождений.
  • Количество камней: На каждую яблоню потребуется 3-5 камней, в зависимости от их размера.

Результаты

Садоводы, испробовавшие этот метод, отмечают:

  • Увеличение урожайности: Яблони, под которыми закапывались камни, зачастую демонстрируют более высокую урожайность и лучшую качество плодов.
  • Здоровье растений: Содержание минералов в почве и улучшение дренажа способствует здоровью деревьев, делает их менее подверженными заболеваниям.
  • Устойчивость к стрессам: Деревья, использовавшие этот метод, могут лучше переносить засуху и тяжелые погодные условия.

Закапывание камней под яблоней — это древний, но проверенный временем трюк, который может принести удивительные результаты вашему саду. Этот простой и доступный метод не требует значительных затрат, но способен существенно повысить здоровье и урожайность ваших яблонь. Попробуйте использовать его и убедитесь в его эффективности на собственном опыте!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости
Авто
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости Аудио 
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Еда и рецепты
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома Аудио 
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Авто
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Какие растения можно подкормить золой, а какие – нельзя
Какие растения можно подкормить золой, а какие – нельзя
Последние материалы
Учёные раскрыли преимущество деревянных гробов для экологии
Тест-драйв в снегу: как выбрать идеальный зимний авто?
Секреты безопасных процедур, что спросить косметолога перед визитом
Сауна и здоровье: сколько раз в месяц приносит максимальную пользу
Туристка отказалась платить за сэндвич с плесенью и была задержана после рейса полицией
Как сделать стены ярким акцентом в вашем интерьере
Тля: как защитить растения с помощью органических средств
Певица Алсу заявила, что нечаянно сделала рекламу Анастасии Решетовой
Россию обвинили в использовании газа в качестве оружия
Сложности содержания кошек: что важно учитывать перед покупкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.