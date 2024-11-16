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Можно ли поливать огурцы в разгар жары

1:05
Садоводство

Полив огурцов в жаркую погоду — важная процедура, которая требует внимательности и соблюдения определённых правил. Если не увлажнять растения, почва пересыхает и огурцы начинают вянуть. Однако, чтобы не нанести ущерб растениям, полив должен быть правильным.

Можно ли поливать огурцы в разгар жары
Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Нельзя поливать огурцы в самый разгар жары, так как влага может испариться, а капли воды на листьях могут вызвать ожоги. Лучше всего проводить полив ранним утром или вечером. Важно использовать мягкую воду, желательно тёплую, чтобы избежать травмирования корней.

Частота полива зависит от температуры и состояния почвы: если жара только началась, достаточно поливать через день, а при более высоких температурах — ежедневно или даже дважды в день. Необходимо учитывать и способ полива: ручной, капельный, бутылочный или полив по бороздам.

Используя правильную технику полива и соблюдая требования к качеству воды, можно сохранить здоровье огурцов даже в самые жаркие дни.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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