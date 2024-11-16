Можно ли поливать огурцы в разгар жары

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Полив огурцов в жаркую погоду — важная процедура, которая требует внимательности и соблюдения определённых правил. Если не увлажнять растения, почва пересыхает и огурцы начинают вянуть. Однако, чтобы не нанести ущерб растениям, полив должен быть правильным.

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Нельзя поливать огурцы в самый разгар жары, так как влага может испариться, а капли воды на листьях могут вызвать ожоги. Лучше всего проводить полив ранним утром или вечером. Важно использовать мягкую воду, желательно тёплую, чтобы избежать травмирования корней.

Частота полива зависит от температуры и состояния почвы: если жара только началась, достаточно поливать через день, а при более высоких температурах — ежедневно или даже дважды в день. Необходимо учитывать и способ полива: ручной, капельный, бутылочный или полив по бороздам.

Используя правильную технику полива и соблюдая требования к качеству воды, можно сохранить здоровье огурцов даже в самые жаркие дни.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

