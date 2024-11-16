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Почему тыква не цветет и что делать, чтобы получить хороший урожай

1:39
Садоводство

Для того чтобы тыква в открытом грунте зацвела, необходимо соблюсти несколько важных условий. Во-первых, стоит обратить внимание на опыление, которое может быть недостаточным из-за плохой активности насекомых или упущения со стороны огородника. Это можно исправить вручную, перенесив пыльцу с мужских цветов на женские.

Почему тыква не цветет и что делать, чтобы получить хороший урожай
Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, CC BY 2.0

Также важно следить за уровнем удобрений. Избыточное их количество, особенно азотных, может привести к чрезмерному росту зелени, что затруднит цветение. Недостаток питательных веществ также негативно скажется на растении, поэтому регулярные подкормки с содержанием азота, фосфора и калия необходимы.

Одной из причин отсутствия цветков может стать загнивание корней, что связано с неправильным уходом — чрезмерным поливом или повреждением корней. В таких случаях необходимо удалить поврежденные части растения и устранить сорняки.

Не стоит забывать и о правильном поливе. Для тыквы важен не только объем воды, но и температура. Холодная вода может привести к опадению цветов. Овощ не будет цвести, если в грунте не хватает кислорода и нормального проветривания, а также если растение слишком густо покрыто листвой, затеняющей его.

Помимо этого, важно правильно формировать кусты. Удаление лишних побегов и прищипывание помогут направить силы растения на цветение. В конце концов, если соблюдены все правила ухода, тыква зацветет и даст урожай.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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