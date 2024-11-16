Почему прореживание свеклы важно для хорошего урожая

3:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Прореживание свеклы считается обязательным этапом ухода, который обеспечивает правильное развитие корнеплодов. Эта процедура позволяет убрать слабые и неперспективные ростки, оставляя растениям больше места для роста и получения необходимых питательных веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, CC BY-SA 4.0

Однако для достижения оптимального результата важно соблюдать сроки и правила проведения прореживания.

Зачем требуется прореживание

Агрономы сходятся во мнении, что прореживание свеклы необходимо выполнять 2-3 раза за сезон. Этот процесс способствует полноценному развитию оставшихся растений, улучшая их освещенность и доступ к питательным веществам.

В противном случае корнеплоды начинают конкурировать за ресурсы, что приводит к их деформации и снижению урожайности. Также возрастает риск грибковых заболеваний из-за плохой вентиляции.

Когда и как проводить прореживание

Первое прореживание рекомендуется проводить после появления двух настоящих листьев, оставляя расстояние между растениями около 4 см. Второй этап осуществляется в фазе 3-5 листьев, когда корнеплод достигает диаметра 3-5 см.

На этом этапе можно использовать лишние саженцы для раннего урожая. При необходимости третье прореживание проводится, когда расстояние между растениями достигает 15 см.

Для процедуры лучше выбрать пасмурный день. Грунт должен быть влажным, что минимизирует травмы корневой системы. Удаление растений проводится максимально близко к корню, а оставшиеся саженцы слегка присыпаются землей и уплотняются у основания.

Можно ли пересаживать удаленные саженцы

Свеклу, удаленную в процессе прореживания, допускается пересаживать. Для этого заранее готовится участок с рыхлым грунтом. Пересаженные саженцы высаживаются на новое место, выдерживая необходимое расстояние между растениями. Грядка поливается методом дождевания и накрывается агроволокном, чтобы ускорить адаптацию.

Как избежать прореживания

Если хочется минимизировать необходимость прореживания, можно применять рассадный способ выращивания свеклы. Он подразумевает предварительное выращивание рассады в домашних условиях и высадку окрепших растений на грядку с соблюдением нужных интервалов.

Альтернативным вариантом является приклеивание семян на бумажные ленты с точным соблюдением расстояния.

Рекомендации по уходу

После прореживания свеклу поливают питательными растворами и регулярно рыхлят междурядья, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Для улучшения вкусовых качеств корнеплодов можно использовать зольный раствор и борную кислоту. Однако следует избегать удобрения перегноем, так как это стимулирует избыточный рост ботвы.

Прореживание — это неотъемлемая часть ухода за свеклой, которая помогает получить крупные и качественные корнеплоды. Выполнение этой процедуры в нужные сроки и с соблюдением всех рекомендаций значительно повышает шансы на успешный урожай.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

