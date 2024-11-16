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Зола в качестве удобрения: стоит ли применять под малину?

3:48
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина — это одна из самых популярных ягод среди садоводов и любителей домашнего огорода. Она не только вкусная и полезная, но и довольно неприхотливая в уходе. Однако многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать золу в качестве удобрения для малины?

Зола в качестве удобрения: стоит ли применять под малину?
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, PDM

Что такое древесная зола?

Древесная зола — это побочный продукт сжигания древесины. Она содержит множество питательных веществ, таких как калий, кальций, магний, фосфор и микроэлементы. Кроме того, зола обладает щелочной реакцией, что может помочь улучшить кислотно-щелочной баланс почвы. 

Преимущества использования золы под малину

  1. Увеличение плодородия почвы: Зола содержит необходимые для растений макро- и микроэлементы. Внесение её в почву может улучшить её структуру и повысить её плодородие.
  2. Поддержание кислотно-щелочного баланса: Малина предпочитает относительную кислотность почвы (pH 5.5-6.5). Зола может помочь нейтрализовать кислые почвы, однако её следует использовать с осторожностью, чтобы не повысить уровень pH слишком сильно.
  3. Стимуляция роста и развития: Из-за высокого содержания калия, зола может способствовать росту и развитию корневой системы, что в свою очередь может привести к более высокому выходу ягод.
  4. Профилактика болезней: Зола обладает антисептическими свойствами и может помочь предотвратить некоторые грибковые заболевания, такие как мучнистая роса.

Недостатки и риски использования золы

  1. Переизбыток щелочи: Поскольку зола является щелочным веществом, её чрезмерное применение может привести к ухудшению условий для роста малины, особенно на почвах с уже высоким уровнем pH.
  2. Недостаток питательных веществ: Несмотря на содержание некоторых полезных элементов, зола не содержит азота в значительных количествах. Поэтому в качестве единственного удобрения для малины она не подходит. Нехватка азота может сказаться на росте и продуктивности растений.
  3. Неравномерное распределение: Если зола не распределена равномерно вокруг растений, это может привести к неравномерному питанию и, соответственно, олигозии некоторых кустов.

Рекомендации по использованию золы под малину

  1. Внесение в умеренных количествах: Рекомендуется вносить золу в небольших количествах (до 0,5-1 кг на 1 м²) раз в год, например, в начале весны или осенью после сбора урожая.
  2. Комбинирование с другими удобрениями: Используйте золу в комбинации с органическими и минеральными удобрениями, чтобы обеспечить полноценное питание растениям, включая необходимый азот.
  3. Тестирование почвы: Перед внесением золы проверьте уровень pH и состояние почвы, чтобы убедиться, что ваше решение не повредит растениям.
  4. Равномерное распределение: Распределяйте золу равномерно по поверхности почвы или используйте её для приготовления компоста.

Использование золы под малину может быть как ошибкой, так и полезным решением, в зависимости от конкретных условий и подхода. При разумном и умеренном применении зола может значительно улучшить качество почвы и способствовать высокому урожаю. Важно помнить о её свойствах и сочетать с другими удобрениями, чтобы обеспечить малины полноценное питание. Если вы учтете все рекомендации, зола сможет стать вашим надёжным помощником в саду.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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