Почему врачи советуют пить огуречный сок регулярно

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огуречный сок пользуется популярностью благодаря своему освежающему и полезному воздействию. Этот напиток содержит большое количество минералов, витаминов и структурированной воды, что делает его полезным для здоровья и отличным средством для утоления жажды в жаркий период. Для более мягкого вкуса концентрат часто разбавляют другими соками или подсластителями.

Фото: Wikipedia by Muu-karhu, CC BY-SA 3.0

Состав и калорийность

В огурцах содержится около 95% воды и 5% полезных компонентов, включая витамины (A, B, C, K, E, PP), минералы (калий, магний, кальций, железо), а также аминокислоты и ферменты.

Калорийность сока составляет лишь 14 ккал на 100 мл, что делает его идеальным для диетического питания. Однако польза напитка зависит от сорта и условий выращивания огурцов, предпочтение следует отдавать экологически чистым плодам.

Общие свойства

Сок огурца помогает:

нормализовать обмен веществ;

выводить токсины;

улучшать работу почек благодаря мочегонному эффекту;

регулировать уровень сахара и холестерина в крови;

снижать вес;

увлажнять и насыщать организм витаминами.

Считается, что этот напиток может даже устранить неприятный запах изо рта за считанные минуты.

Польза для кожи

Огуречный сок часто используется в косметологии. Он улучшает состояние кожи, разглаживает мелкие морщины, убирает отеки и освежает лицо. Маски с соком огурца помогают бороться с угревой сыпью, очищают поры и придают коже матовость. Для сухой кожи добавляют сливки или масла, а для жирной используют белок в сочетании с огуречной массой.

Применение в диетологии

Напиток отлично подходит для похудения благодаря своей низкой калорийности и способности снижать аппетит. Рекомендуется употреблять свежевыжатый сок, поскольку спустя сутки он теряет полезные свойства.

Вред и противопоказания

Сок огурца следует употреблять с осторожностью при наличии хронических заболеваний ЖКТ, камнях в почках или после операций. При эндокринных нарушениях обязательна консультация врача.

Приготовление и хранение

Для приготовления напитка подходят свежие огурцы, выращенные без химикатов. Плоды моются, очищаются от кончиков, но кожура сохраняется. Сок выдавливают сразу перед употреблением. Напиток можно законсервировать или заморозить для дальнейшего использования в косметологии.

Уточнения

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных спелых плодов овощных или фруктовых культур.

