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Как избежать провалов при посеве семян томатов

3:00
Садоводство

Семена томатов могут не давать всходов по разным причинам, чаще всего из-за неподходящих условий или низкого качества самих семян. Проблемы, как правило, связаны с несоблюдением температурного режима, недостатком света, качеством грунта или неправильным уходом. Подробное описание причин и способов их устранения приведено ниже.

Как избежать провалов при посеве семян томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Jolly Janner

Основные причины отсутствия всходов

Семена томатов обычно начинают прорастать через 8-12 дней после посева. Важно, чтобы контейнеры находились в теплом и светлом месте, а условия напоминали парник. Если через указанный срок ростков нет, вероятно, допущены ошибки:

Качество семян. Семена старше трёх лет или хранившиеся при неподходящих условиях (повышенная влажность, температура, свет) часто утрачивают всхожесть. Для посева следует выбирать материал с гладкой поверхностью без дефектов.
Некачественный грунт. Почва для томатов должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6-7). Подготовить её можно самостоятельно, используя дерновую землю, торф, перегной и песок в пропорции 2:1:1:1.
Температурный режим. Прорастание требует температуры от 23 до 28 °C. При понижении до 18 °C или ниже семена могут не только перестать развиваться, но и загнить.
Нарушение режима полива. Семена томатов требуют умеренного увлажнения. Переувлажнение и недостаток воды одинаково вредны.
Глубина посадки. Рекомендуемая глубина заделки — 5-10 мм. Слишком глубокий посев препятствует прорастанию, а слишком мелкий может привести к высыханию семян.
Отсутствие обработки. Предпосевная обработка, такая как замачивание в растворе марганцовки или стимуляторов роста, значительно улучшает всхожесть.

Что предпринять, если семена не взошли

При задержке всходов до 12 дней можно исправить ситуацию следующими способами:

Рыхление почвы. Это увеличивает доступ кислорода, что особенно важно при утяжелении грунта.
Обработка стимуляторами. Использование препаратов, таких как "Эпин" или "Циркон", стимулирует прорастание.

Профилактика проблем

Чтобы избежать трудностей, следует:

  • Покупать семена только у проверенных производителей.
  • Предварительно замачивать материал в стимуляторах роста.
  • Обеспечить правильный температурный режим и умеренный полив.
  • Использовать качественный грунт и соблюдать сроки посадки.

Простые меры, такие как проверка семян на всхожесть в солевом растворе, помогают избежать потерь времени и сил.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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