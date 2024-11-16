Почему садоводы выбирают поздние сорта капусты

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Позднеспелая белокочанная капуста отличается продолжительным сроком созревания, однако её преимущества делают культивирование востребованным в различных регионах страны, включая районы с неблагоприятным климатом. При правильном подходе к выбору места для посадки, соблюдении сроков и условий ухода, высокие урожаи становятся достижимыми.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Особенности позднеспелой капусты

Эта культура имеет удлинённый вегетационный период — от 150 до 180 дней, а иногда и больше. Это важно учитывать, особенно в регионах с суровым климатом, где риск неуспешного выращивания значительно выше.

Главные достоинства

Высокая холодоустойчивость. Некоторые сорта способны переносить заморозки до -5…-7 °C.

Возможность длительного хранения — до 8-9 месяцев. В течение этого времени сохраняются все полезные свойства, вкус становится более насыщенным.

Подходит для консервирования, маринования, засолки, закваски. Заготовки из поздних сортов отличаются высоким качеством.

Высокая урожайность. Плотные кочаны обеспечивают крупный вес — до 4 кг и более.

Устойчивость к накоплению нитратов и сниженная чувствительность к качеству почвы.

Сроки и способы посадки

Точные сроки посадки определяются в зависимости от климата региона. Для средней полосы это конец апреля или первая половина мая, когда ночная температура стабильно превышает 8-10 °C. Можно ориентироваться и на народные приметы — например, завершение цветения каштанов.

При выращивании через рассаду важно следить за её состоянием: оптимальная высота — 18-20 см, наличие 4-6 настоящих листьев. Семена высеиваются за 45-50 дней до пересадки.

Условия для выращивания

Для успешного выращивания нужно выбрать грядку с рассеянным светом, хорошей аэрацией, защищённую от ветров. Грунт должен быть лёгким, плодородным, с нейтральной кислотностью. Подготовка участка включает осеннюю перекопку с внесением удобрений и весеннее рыхление.

Уход

Поливы. В первые три недели — ежедневно, затем раз в 4-5 дней, а перед уборкой урожая — реже или вовсе прекращаются.

Подкормки. Проводятся четыре раза за сезон, с использованием азотных и калийных удобрений.

Рыхление, прополку и окучивание. Мульчирование поможет сократить количество процедур.

Профилактику заболеваний и защиту от вредителей с применением биопрепаратов.

Уборка урожая проводится после первых заморозков. Низкие температуры улучшают вкус и структуру капустных листьев.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

