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Почему садоводы выбирают поздние сорта капусты

3:03
Садоводство

Позднеспелая белокочанная капуста отличается продолжительным сроком созревания, однако её преимущества делают культивирование востребованным в различных регионах страны, включая районы с неблагоприятным климатом. При правильном подходе к выбору места для посадки, соблюдении сроков и условий ухода, высокие урожаи становятся достижимыми.

Почему садоводы выбирают поздние сорта капусты
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Особенности позднеспелой капусты

Эта культура имеет удлинённый вегетационный период — от 150 до 180 дней, а иногда и больше. Это важно учитывать, особенно в регионах с суровым климатом, где риск неуспешного выращивания значительно выше.

Главные достоинства

  • Высокая холодоустойчивость. Некоторые сорта способны переносить заморозки до -5…-7 °C.
  • Возможность длительного хранения — до 8-9 месяцев. В течение этого времени сохраняются все полезные свойства, вкус становится более насыщенным.
  • Подходит для консервирования, маринования, засолки, закваски. Заготовки из поздних сортов отличаются высоким качеством.
  • Высокая урожайность. Плотные кочаны обеспечивают крупный вес — до 4 кг и более.
  • Устойчивость к накоплению нитратов и сниженная чувствительность к качеству почвы.

Сроки и способы посадки

Точные сроки посадки определяются в зависимости от климата региона. Для средней полосы это конец апреля или первая половина мая, когда ночная температура стабильно превышает 8-10 °C. Можно ориентироваться и на народные приметы — например, завершение цветения каштанов.

При выращивании через рассаду важно следить за её состоянием: оптимальная высота — 18-20 см, наличие 4-6 настоящих листьев. Семена высеиваются за 45-50 дней до пересадки.

Условия для выращивания

Для успешного выращивания нужно выбрать грядку с рассеянным светом, хорошей аэрацией, защищённую от ветров. Грунт должен быть лёгким, плодородным, с нейтральной кислотностью. Подготовка участка включает осеннюю перекопку с внесением удобрений и весеннее рыхление.

Уход

Поливы. В первые три недели — ежедневно, затем раз в 4-5 дней, а перед уборкой урожая — реже или вовсе прекращаются.
Подкормки. Проводятся четыре раза за сезон, с использованием азотных и калийных удобрений.
Рыхление, прополку и окучивание. Мульчирование поможет сократить количество процедур.
Профилактику заболеваний и защиту от вредителей с применением биопрепаратов.

Уборка урожая проводится после первых заморозков. Низкие температуры улучшают вкус и структуру капустных листьев.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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