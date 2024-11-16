Как избежать гнили на луке и увеличить срок его хранения

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гниение репчатого лука может быть предотвращено, если понимать причины, приводящие к этому процессу. Важнейшими факторами являются неправильное хранение, поздний сбор, несоблюдение агротехнических норм, а также заражение микроорганизмами, такими как грибковые споры или бактерии.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Причины гниения лука

Заболевания: часто гниение лука связано с заболеваниями, поражающими растения до сбора. Зараженные луковицы могут попасть в хранилище, где грибки активно развиваются и заражают соседние овощи. К числу самых опасных заболеваний относятся фузариоз, шейковая гниль, черная гниль и бактериоз.

Неправильное хранение: плохие условия хранения способствуют быстрому развитию гнили. Лук должен храниться в сухих помещениях с хорошей вентиляцией и подходящей температурой.

Нарушение правил уборки: недоспелые или перезрелые луковицы, а также поврежденные в процессе сбора, подвергаются гнили из-за трещин, через которые проникают микроорганизмы.

Переизбыток влаги: чрезмерный полив может привести к гниению корней.

Неподходящий сорт: для длительного хранения предпочтительны определенные сорта, такие как Саммит F1, Ред Барон, Алонсо F1, которые могут храниться дольше. Не стоит использовать сорта с более коротким сроком хранения, такие как Лобо и Эксибишен.

Повреждение вредителями: насекомые, такие как луковая муха и луковый клещ, могут повредить луковицы, что способствует распространению гнили.

Неподготовленное хранилище: хранилище должно быть чистым, сухим и хорошо вентилируемым, иначе риск гниения увеличивается.

Как бороться с гнилью

Осматривать каждую луковицу и удалять поврежденные экземпляры.

Не допускать накопления влаги в помещении и тщательно контролировать температурный режим.

Обрабатывать хранилище дезинфицирующими средствами.

Для успешного хранения лука важно соблюдать правильные условия. Это включает в себя выбор подходящего сорта, своевременную уборку, обеспечение вентиляции и контроля температуры в хранилище.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

