Как защитить свой огород от капустной мухи? Проверенные методы

Внешне капустные мухи напоминают обычных мух. Тем не менее они атакуют овощи на вашем огороде.
Личинки капустной мухи уничтожают корни растений — брокколи, репы, капусты, брюквы, хрена, васаби, дайкона, редьки, цветной капусты.
Если поражены овощи, то их листья вянут, несмотря на уход и полив.
Химических средств борьбы с капустной корневой мухой не существует.
Вы можете накрыть свои садовые растения специальной сеткой, которая защитит ваши посевы от птиц и насекомых.
Это предотвратит проникновение взрослой самки вглубь почвы и откладывание личинок у основания корневых растений.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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