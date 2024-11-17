Как защитить свой огород от капустной мухи? Проверенные методы

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как защитить свой огород от капустной мухи

Внешне капустные мухи напоминают обычных мух. Тем не менее они атакуют овощи на вашем огороде.

Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr, CC BY 3.0

Личинки капустной мухи уничтожают корни растений — брокколи, репы, капусты, брюквы, хрена, васаби, дайкона, редьки, цветной капусты.

Если поражены овощи, то их листья вянут, несмотря на уход и полив.

Химических средств борьбы с капустной корневой мухой не существует.

Вы можете накрыть свои садовые растения специальной сеткой, которая защитит ваши посевы от птиц и насекомых.

Это предотвратит проникновение взрослой самки вглубь почвы и откладывание личинок у основания корневых растений.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

