Избавьтесь от слизней в саду, следуя этим простым правилам

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как избавиться от слизней на огороде

Попробуйте собирать слизней и улиток в своем саду вручную. Наденьте перчатки и соберите их в ведро.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlaghecken Josef, CC BY-SA 4.0

Затем вы можете отнести их в другое место или бросить в ведро с мыльной водой. Поскольку слизни прячутся от солнца в течение дня, вам может быть проще собирать их рано утром или вечером. Также можно сделать место обитания менее гостеприимным к слизням.

Улитки любят влажные, тенистые места и бревна. Поэтому старайтесь убирать с огорода опавшие листья, мусор, древесину, старую мульчу. Кроме того, вы можете улучшить циркуляцию воздуха в своем саду.

Для этого можно разделить растения и создать между ними промежутки. Это поможет вам снизить уровень влажности в саду. Если ваш сад будет оставаться сухим, слизни и улитки будут держаться подальше от ваших растений.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

