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Зимняя защита корней: что использовать для укрытия приствольных кругов

2:50
Садоводство » Советы

Осень подходит к концу, и для садоводов и владельцев загородных участков наступает важное время заботы о своих деревьях. В последние дни ноября критически важно правильно подготовить приствольные круги взрослых деревьев к зиме. Это не только защищает корневую систему от холода, но и способствует здоровью растений в будущем.

Органические материалы

Одним из лучших вариантов для укрытия приствольных кругов являются органические материалы, такие как:

  • Компост: Обогащает почву питательными веществами и улучшает ее структуру. Компост способствует росту полезных микробов и полезной фауны, которые играют важную роль в поддержании здоровья почвы.
  • Сено или солома: Идеально подходит для защиты корней от сильных морозов. Эти материалы обеспечивают хорошую изоляцию, удерживая тепло в земле и защищая корневую систему.
  • Листья: Осенние листья также могут быть использованы для мульчирования. Они не только создают уютный защитный слой для корней, но и со временем разлагаются, увеличивая количество органического вещества в почве.

Минеральные материалы

Для замены органических материалов можно использовать и минеральные. Они обычно меньше разлагаются, но хорошо удерживают тепло и влагу:

  • Гравий или мелкий щебень: Эти материалы помогают удерживать влагу и защищают корни от резких перепадов температур. Кроме того, такая мульча препятствует прорастанию сорняков.
  • Перегной: Этот материал, полученный из разложения растительных остатков и навоза, будет не только защищать, но и одновременно удобрять почву.

Подготовка почвы

Перед тем как уложить выбранный материал, важно провести предварительную подготовку почвы в приствольном круге:

  • Удаление сорняков: Заботитесь о том, чтобы убрать все сорняки и мусор из приствольного круга, чтобы предотвратить конкуренцию за влагу и питательные вещества.
  • Проведение аэрации: Лёгкое рыхление почвы поможет улучшить доступ воздуха к корням и облегчит проникновение влаги.
  • Подкормка: За несколько недель до укрывки приствольных кругов внесите в почву комплексные удобрения, чтобы обеспечить деревья всеми необходимыми элементами для зимовки.

Правильная подготовка приствольных кругов взрослых деревьев в конце осени — залог их здоровья и устойчивости к зимним холодам. Используя органические или минеральные материалы для мульчирования, вы сможете не только защитить корни от заморозков, но и улучшить структуру почвы. Обеспечьте своим деревьям должный уход, и они отблагодарят вас крепким здоровьем и обильным урожаем в следующем сезоне.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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