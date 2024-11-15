Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие собаки здоровее: беспородные или чистокровные?
Country Living составил рейтинг кошек, похожих на собак
Туристический поезд, управляемый искусственным интеллектом, стартует в Хайнане
Как избавиться от отросших корней волос с помощью простых лайфхаков
Режим питания собак категорически не подходит для кошек
Полмира мечтало заполучить этого парня для рекламы своей продукции — особенно автопроизводители
5 способов вернуть душевное равновесие
Избегаем шаблонов в оформлении интерьера детской комнаты
Кулинарный приём, позволяющий устранить специфический запах рыбы и улучшить её текстуру перед жаркой

Сбор, хранение и уход за луком: что может привести к его гниению?

3:41
Садоводство » Советы

Лук — это один из самых популярных овощей, которые культивируются на приусадебных участках. Он не только обладает отличными кулинарными свойствами, но и является источником витаминов и минералов. Однако чтобы получить хороший урожай, необходимо знать несколько важных нюансов агротехники, иначе можно столкнуться с ситуацией, когда лук оказывается слабым и начинает гнить. 

Сбор, хранение и уход за луком: что может привести к его гниению?
Фото: Own work by Josep Renalias, CC BY-SA 3.0

Неправильный выбор места

Лук предпочитает светлые и солнечные участки. Если вы высадите его в затененном месте, это может привести к слабому росту и, как следствие, к большему риску гниения. Выбирайте участок, где лук будет получать достаточно солнечного света в течение дня, чтобы стимулировать его развитие.

Переувлажнение почвы

Одна из самых распространенных ошибок — это чрезмерный полив. Лук не терпит застоя влаги, так как его корни могут начать гнить в слишком влажной среде. Обратите внимание на дренаж: при посадке лука убедитесь, что вода не скапливается, а свободно уходит из грядки. Поливайте умеренно, особенно в период, когда луковицы созревают.

Неправильная схема посадки

Некоторые огородники стараются максимально уплотнить посадки, чтобы сэкономить пространство. Однако это может привести к тому, что растения будут затенять друг друга, что негативно сказывается на их развитии и увеличивает риск заболеваний. Соблюдайте рекомендованные расстояния между луковицами или саженцами — это позволит каждому растению получать достаточно места для роста и доступа воздуха.

Игнорирование удобрений

Лук нуждается в питательных веществах для полноценного роста. Не забывайте вносить удобрения, особенно в период активного роста. Но будьте осторожны с органическими удобрениями, такими как навоз, так как их избыточное содержание может привести к ожогам корней и развитию грибковых заболеваний. Оптимальным вариантом будет использование специализированных удобрений для лука с учетом их потребностей.

Поздний сбор урожая

Многие огородники не спешат убирать лук, полагая, что он может вырасти еще больше. Однако промедление с уборкой может привести к тому, что луковицы начнут гнить в земле или подвержены воздействию болезней и вредителей. Как только листья начнут желтеть и лежат на земле, это сигнал, что пришло время собирания урожая.

Ошибки при хранении

Даже если вы сумели вырастить отличный урожай, неправильное хранение может свести все труды на нет. Убедитесь, что лук аккуратно очищен от почвы и оставлен на проветриваемом месте для подсушки. Храните лук в сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Не забудьте периодически проверять запасы на наличие гнилых луковиц и удалять их, чтобы избежать распространения заболевания.

Чтобы вырастить здоровый и обильный урожай лука, необходимо избегать распространенных ошибок, таких как неправильный выбор места, переувлажнение почвы, чрезмерная плотность посадок, игнорирование удобрений, поздний сбор и неправильное хранение. Следуя простым рекомендациям, вы сможете радоваться высоким урожаям и наслаждаться вкусом своих собственных луковиц в кулинарии. Бережное отношение к своим растениям и знание основ агрономии помогут вам избежать проблем и обеспечить отличные результаты на вашем участке.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Наука и техника
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Риэлтор рассказал, какая судьба ждёт Рижский вокзал, который продаёт РЖД
Недвижимость
Риэлтор рассказал, какая судьба ждёт Рижский вокзал, который продаёт РЖД Аудио 
Популярное
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?

Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.

Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Последние материалы
Country Living составил рейтинг кошек, похожих на собак
Туристический поезд, управляемый искусственным интеллектом, стартует в Хайнане
Как избавиться от отросших корней волос с помощью простых лайфхаков
Режим питания собак категорически не подходит для кошек
Полмира мечтало заполучить этого парня для рекламы своей продукции — особенно автопроизводители
5 способов вернуть душевное равновесие
Избегаем шаблонов в оформлении интерьера детской комнаты
Кулинарный приём, позволяющий устранить специфический запах рыбы и улучшить её текстуру перед жаркой
Петр Ян подписал контракт с UFC
Зимняя защита корней: что использовать для укрытия приствольных кругов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.