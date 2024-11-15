Бархатцы в саду: как правильно использовать их для максимальной выгоды?

3:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Бархатцы — это не только красивые, яркие цветы, украшение любого участка, но и надежные спутники для многих растений в вашем огороде. Их использование в огородничестве стало популярным благодаря их способности защищать соседние культуры от вредителей, облегчать уход за растениями и улучшать общий микроклимат. Однако не все растения выигрывают от соседства с бархатцами.

Фото: Own work by Ömerulusoy, CC BY 3.0

Польза бархатцев для других растений

Бархатцы выделяют из корней и листвы эфирные масла, которые обладают натуральными инсектицидными свойствами. Эти масла отпугивают многих распространённых вредителей, таких как тля, трипсы и нематоды. Поэтому их сочетают с многими культурами, чтобы защитить их от вредителей. Вот некоторые растения, которые выигрывают от соседства с бархатцами:

Помидоры

Помидоры и бархатцы — отличная комбинация. Бархатцы отпугивают тлю, которая может наносить серьезный ущерб помидорам, и стимулируют их рост за счет гармонизации почвы.

Огурцы

Соседство с бархатцами помогает защитить огурцы от различных вредителей. Кроме того, бархатцы способствуют улучшению цветения и развития плодов.

Перцы

Эти растения могут выиграть от присутствия бархатцев, которые защищают их от ползучих вредителей, таких как слизни и крылатые насекомые.

Морковь

Бархатцы эффективно отпугивают морковную муху, что может значительно повысить урожайность этой культуры.

Капуста

Капуста также может извлечь выгоду из присутствия бархатцев, так как они помогают в борьбе с вредителями, такими как капустная моль.

Растения, которые страдают в присутствии бархатцев

Несмотря на множество преимуществ, некоторые растения могут не получать пользу от соседства с бархатцами и даже страдать. Основные причины могут заключаться в выделении бархатцами веществ, оказывающих угнетающее влияние на определенные культуры. Вот некоторые из них:

Фасоль

Фасоль не является лучшим соседом для бархатцев. Может наблюдаться замедление роста из-за конкуренции за питательные вещества в почве.

Картофель

Картошка также может страдать от соседства с бархатцами. В некоторых случаях это может привести к снижению урожайности, так как бархатцы могут взять на себя часть питательных веществ.

Томаты (в некоторых случаях)

Хотя бархатцы обычно хорошо с помидорами, при неправильном уходе или в благоприятных условиях для размножения, они могут конкурировать за питательные вещества и влагу, что приводит к ухудшению урожая.

Как правильно использовать бархатцы?

Правильный выбор местоположения

Сажая бархатцы, старайтесь располагать их в том месте, где они будут дополнительно защищать слабые культуры и не мешать другим растениям.

Соблюдение расстояния

Важно учитывать расстояние между бархатцами и другими культурами, чтобы избежать конкуренции за ресурсы.

Смешанные посадки

Экспериментируйте с смешанными посадками — сочетайте бархатцы с другими видами растений, чтобы повысить их защитные функции и улучшить общее здоровье вашего огорода.