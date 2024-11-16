Активированный уголь поможет растениям

Комнатные растения тоже могут испытывать стресс, но можно им помочь его преодолеть.
Можно попробовать помочь им используя активированный уголь, который является абсорбентом для растений и помогает вывести токсины.
Первый способ: уголь измельчить и поместить в грунт на два или три сантиметра, хорошенько утрамбовать. На одно кашпо нужно взять две таблетки препарата.
Второй способ: одну таблетку активированного угля растолочь и добавить в пол-литра воды. Этим раствором поливать растение два раза в месяц.
Активированный у́голь — пористый материал, производимый из древесного угля, кокса из каменного угля или нефти, скорлупы кокосовых орехов и других углеродосодержащих материалов.
Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] «ядовитый») — яд биологического происхождения. Наука о ядах биологического происхождения — токсинология.
Осенняя уборка сада — необязательное условие: иногда «неухоженный» сад лучше для экосистемы.