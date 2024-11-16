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Активированный уголь поможет растениям

0:35
Садоводство

Комнатные растения тоже могут испытывать стресс, но можно им помочь его преодолеть.

Активированный уголь поможет растениям
Фото: commons.wikimedia.org by Valerie Everett, CC BY-SA 2.0

Можно попробовать помочь им используя активированный уголь, который является абсорбентом для растений и помогает вывести токсины.

Первый способ: уголь измельчить и поместить в грунт на два или три сантиметра, хорошенько утрамбовать. На одно кашпо нужно взять две таблетки препарата.

Второй способ: одну таблетку активированного угля растолочь и добавить в пол-литра воды. Этим раствором поливать растение два раза в месяц.

Уточнения

Активированный у́голь — пористый материал, производимый из древесного угля, кокса из каменного угля или нефти, скорлупы кокосовых орехов и других углеродосодержащих материалов.

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] «ядовитый») — яд биологического происхождения. Наука о ядах биологического происхождения — токсинология.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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