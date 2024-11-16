Как правильно пересаживать антуриум

0:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Антуриум имеет очень капризный характер, поэтому нужно знать правила пересадки этого цветка если хотите, чтобы он ещё долго радовал вас.

Фото: hear.org by Kim Starr, CC BY 3.0

Первое правило — выбрать правильное время для пересадки. Для этого лучше всего подходят весна и лето. Осенью это делать не рекомендуется, потому что растение начинает готовиться к зиме.

Второе правило — правильный субстрат. Для этого растения необходим субстрат, хорошо пропускающий воздух.

Третье правило — правильный полив. Антуриум не любит переувлажненной почвы.

Уточнения

Анту́риум (лат. Anthúrium) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae).

