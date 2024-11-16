Как правильно пересаживать антуриум

Антуриум имеет очень капризный характер, поэтому нужно знать правила пересадки этого цветка если хотите, чтобы он ещё долго радовал вас.
Первое правило — выбрать правильное время для пересадки. Для этого лучше всего подходят весна и лето. Осенью это делать не рекомендуется, потому что растение начинает готовиться к зиме.
Второе правило — правильный субстрат. Для этого растения необходим субстрат, хорошо пропускающий воздух.
Третье правило — правильный полив. Антуриум не любит переувлажненной почвы.
Анту́риум (лат. Anthúrium) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae).
Чтобы правильно проверить масло, важно соблюдать рекомендации — от температуры двигателя до выбора места и частоты проверки.