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Почему в ноябре на даче стоит посадить бархатцы

1:35
Садоводство

В ноябре, в заключительный месяц осени, многие дачники занимаются посадкой бархатцев. И они абсолютно правы: эти цветы не только украшают участок, но и приносят множество практической пользы.

Почему в ноябре на даче стоит посадить бархатцы
Фото: commons.wikimedia.org by Huhu Uet, CC BY-SA 3.0

Разберемся, почему бархатцы — это не просто декоративное растение, а настоящее сокровище для сада.

Украшение участка

Посадив бархатцы в конце осени, вы сможете насладиться их яркими цветами уже в начале следующего лета. Эти растения радуют глаз своим насыщенным окрасом и станут отличным дополнением любого цветника.

Улучшение почвы

Бархатцы — это не только красота, но и польза для земли. Эти цветы являются прекрасным сидератом: они улучшают структуру почвы, делая ее рыхлой и плодородной, что особенно важно для успешного выращивания других культур.

Борьба с вредителями

Еще одно преимущество бархатцев — их способность отпугивать насекомых-вредителей. Тля, колорадский жук и другие нежелательные гости избегают участков, где растут представители семейства астровых.

Мульчирование и удобрение

Бархатцы можно использовать как мульчирующий материал или добавлять в компост. Они способствуют созданию качественного органического удобрения, что делает их еще более ценным компонентом вашего сада.

Эти универсальные цветы объединяют красоту и функциональность, превращая их посадку в осенний период в выгодное и практичное решение.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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