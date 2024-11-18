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Как ухаживать за виноградом: шесть подкормок для щедрого урожая

2:25
Садоводство

Оставлять виноград без подкормок допустимо только в первый год после посадки, когда растениям хватает питательных веществ из почвы. В дальнейшем виноградные кусты нуждаются в регулярном уходе, и опытные виноградари советуют проводить до шести подкормок за сезон.

Как ухаживать за виноградом: шесть подкормок для щедрого урожая
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Подкормки по этапам роста:

  1. Во время распускания почек
    На этом этапе достаточно равномерно рассыпать аммиачную селитру (15-20 г на погонный метр междурядий) и заделать ее в почву с помощью грабель. Это обеспечит растения азотом для активного роста.
  2. В начале или середине мая (перед цветением)
    Перед началом цветения виноград вновь подкармливают аммиачной селитрой, увеличив дозу до 20-40 г на погонный метр междурядий.
  3. Во время цветения
    Когда кусты начинают цвести, следует использовать внекорневую подкормку. Для этого их опрыскивают препаратами типа "Бутон" или "Завязь", что способствует формированию плодов.
  4. Сразу после цветения
    После завершения цветения кусты подкармливают раствором нитрофоски (1 спичечный коробок на 10 литров воды). Эта подкормка оказывает значительное влияние на качество и объем урожая. Важно: после этого этапа использование азотных удобрений прекращают, чтобы избежать чрезмерного роста зелени в ущерб плодоношению.
  5. В июле, перед созреванием ранних сортов
    Перед созреванием ягод кусты подкармливают смесью суперфосфата (30-40 г) и сернокислого калия (10-20 г) на 10 литров воды. Альтернативой может стать диаммофоска (40-60 г на 10 литров воды).
  6. В сентябре-октябре
    При осенней перекопке междурядий в почву вносят золу (1-1,5 кг на квадратный метр) и навоз (8-10 кг на квадратный метр). Если зола недоступна, ее можно заменить суперфосфатом (35-40 г на квадратный метр). Осенние подкормки подготавливают виноград к зиме и следующему сезону.

Эти простые, но важные шаги обеспечивают виноград здоровым ростом и обильным плодоношением.

Уточнения

Виногра́д культу́рный (лат. Vítis vinífera) — вид многолетних кустарниковых лиан из рода Виноград семейства Виноградные.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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