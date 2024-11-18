Как спасти морковь от болезней и вредителей

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь считается неприхотливой культурой, однако добиться обильного урожая не так просто, как может показаться. Одним из ключевых факторов успешного выращивания корнеплодов является правильный полив.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM

Полив после прореживания

Сразу после прореживания морковных грядок их нужно полить специальным раствором. Для его приготовления возьмите:

2 грамма марганцовки,

2 грамма борной кислоты,

1 ведро воды.

Этого количества хватит для обработки 3 квадратных метров посадок.

Важно помнить: если стоит влажная погода и идут дожди, спустя две недели процедуру лучше повторить. Такой подход поможет защитить корнеплоды от гнили, грибковых заболеваний и предотвратить их цветение.

Полив от морковной мухи

Еще одной угрозой для урожая может стать морковная муха. Ее личинки питаются корнеплодами, находясь в земле, но этого можно избежать, если провести правильный полив. Для защиты используйте раствор нашатырного спирта:

разведите 2 столовые ложки нашатыря в ведре воды.

Эффективная профилактика не только сбережет урожай, но и поможет вашим корнеплодам вырасти здоровыми и крупными.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

