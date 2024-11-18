Как спасти морковь от болезней и вредителей

Морковь считается неприхотливой культурой, однако добиться обильного урожая не так просто, как может показаться. Одним из ключевых факторов успешного выращивания корнеплодов является правильный полив.
Полив после прореживания
Сразу после прореживания морковных грядок их нужно полить специальным раствором. Для его приготовления возьмите:
Этого количества хватит для обработки 3 квадратных метров посадок.
Важно помнить: если стоит влажная погода и идут дожди, спустя две недели процедуру лучше повторить. Такой подход поможет защитить корнеплоды от гнили, грибковых заболеваний и предотвратить их цветение.
Полив от морковной мухи
Еще одной угрозой для урожая может стать морковная муха. Ее личинки питаются корнеплодами, находясь в земле, но этого можно избежать, если провести правильный полив. Для защиты используйте раствор нашатырного спирта:
Эффективная профилактика не только сбережет урожай, но и поможет вашим корнеплодам вырасти здоровыми и крупными.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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