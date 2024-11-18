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Как спасти морковь от болезней и вредителей

1:18
Садоводство

Морковь считается неприхотливой культурой, однако добиться обильного урожая не так просто, как может показаться. Одним из ключевых факторов успешного выращивания корнеплодов является правильный полив.

Как спасти морковь от болезней и вредителей
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM

Полив после прореживания

Сразу после прореживания морковных грядок их нужно полить специальным раствором. Для его приготовления возьмите:

  • 2 грамма марганцовки,
  • 2 грамма борной кислоты,
  • 1 ведро воды.

Этого количества хватит для обработки 3 квадратных метров посадок.

Важно помнить: если стоит влажная погода и идут дожди, спустя две недели процедуру лучше повторить. Такой подход поможет защитить корнеплоды от гнили, грибковых заболеваний и предотвратить их цветение.

Полив от морковной мухи

Еще одной угрозой для урожая может стать морковная муха. Ее личинки питаются корнеплодами, находясь в земле, но этого можно избежать, если провести правильный полив. Для защиты используйте раствор нашатырного спирта:

  • разведите 2 столовые ложки нашатыря в ведре воды.

Эффективная профилактика не только сбережет урожай, но и поможет вашим корнеплодам вырасти здоровыми и крупными.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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