Нужно ли укрывать деревья на зиму

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На зиму многие садоводы заботятся о защите декоративных кустарников, ягодных растений и озимых культур. Однако плодовые деревья часто остаются без внимания, хотя зимний период — особенно малоснежные зимы — является настоящим испытанием для всех растений.

Фото: Личный архив by Анастасия Афонина, PDM

Зачем укрывать деревья зимой?

Простое укрытие способно помочь деревьям пережить зиму, особенно если снега будет недостаточно. В природе именно снежные сугробы защищают корни растений от промерзания. Но когда снегопады редки, это делает деревья уязвимыми. Особенно важно укрывать молодые и неокрепшие деревца, которые еще не успели полностью адаптироваться.

Как правильно укрыть плодовые деревья?

Подготовка почвы . Перед тем как выпадет снег, землю вокруг деревьев нужно взрыхлить и хорошо полить. Это защитит корни от мороза и создаст благоприятные условия для сохранения влаги.

. Перед тем как выпадет снег, землю вокруг деревьев нужно взрыхлить и хорошо полить. Это защитит корни от мороза и создаст благоприятные условия для сохранения влаги. Мульчирование приствольной зоны . Укрытие земли вокруг ствола мульчей помогает сохранять тепло. Для этого используют солому, перепревшие опилки, хвойные ветки или специальные материалы, такие как мешковина или агроволокно.

. Укрытие земли вокруг ствола мульчей помогает сохранять тепло. Для этого используют солому, перепревшие опилки, хвойные ветки или специальные материалы, такие как мешковина или агроволокно. Каркасное укрытие. Если есть возможность, создайте каркас, который накроет дерево и защитит его от холодных ветров и сильных морозов. Это один из самых надежных методов.

Кроме того, не стоит забывать о защите деревьев от грызунов и зайцев. Зимой они часто повреждают кору, что может привести к гибели растения. Для предотвращения этого можно обернуть стволы сеткой, специальной пленкой или другими подходящими материалами.