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Нужно ли укрывать деревья на зиму

1:51
Садоводство

На зиму многие садоводы заботятся о защите декоративных кустарников, ягодных растений и озимых культур. Однако плодовые деревья часто остаются без внимания, хотя зимний период — особенно малоснежные зимы — является настоящим испытанием для всех растений.

Нужно ли укрывать деревья на зиму
Фото: Личный архив by Анастасия Афонина, PDM

Зачем укрывать деревья зимой?

Простое укрытие способно помочь деревьям пережить зиму, особенно если снега будет недостаточно. В природе именно снежные сугробы защищают корни растений от промерзания. Но когда снегопады редки, это делает деревья уязвимыми. Особенно важно укрывать молодые и неокрепшие деревца, которые еще не успели полностью адаптироваться.

Как правильно укрыть плодовые деревья?

  • Подготовка почвы. Перед тем как выпадет снег, землю вокруг деревьев нужно взрыхлить и хорошо полить. Это защитит корни от мороза и создаст благоприятные условия для сохранения влаги.
  • Мульчирование приствольной зоны. Укрытие земли вокруг ствола мульчей помогает сохранять тепло. Для этого используют солому, перепревшие опилки, хвойные ветки или специальные материалы, такие как мешковина или агроволокно.
  • Каркасное укрытие. Если есть возможность, создайте каркас, который накроет дерево и защитит его от холодных ветров и сильных морозов. Это один из самых надежных методов.

Кроме того, не стоит забывать о защите деревьев от грызунов и зайцев. Зимой они часто повреждают кору, что может привести к гибели растения. Для предотвращения этого можно обернуть стволы сеткой, специальной пленкой или другими подходящими материалами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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