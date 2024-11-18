Нужно ли укрывать деревья на зиму

На зиму многие садоводы заботятся о защите декоративных кустарников, ягодных растений и озимых культур. Однако плодовые деревья часто остаются без внимания, хотя зимний период — особенно малоснежные зимы — является настоящим испытанием для всех растений.
Простое укрытие способно помочь деревьям пережить зиму, особенно если снега будет недостаточно. В природе именно снежные сугробы защищают корни растений от промерзания. Но когда снегопады редки, это делает деревья уязвимыми. Особенно важно укрывать молодые и неокрепшие деревца, которые еще не успели полностью адаптироваться.
Кроме того, не стоит забывать о защите деревьев от грызунов и зайцев. Зимой они часто повреждают кору, что может привести к гибели растения. Для предотвращения этого можно обернуть стволы сеткой, специальной пленкой или другими подходящими материалами.
Из перечня параллельного импорта исключили автокомпоненты Kia и Hyundai. Нововведение вступит в силу через полгода, повлияет ли это на рынок?