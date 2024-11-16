Как использовать яичную скорлупу на участке? Раскрываем дачные хитрости

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как правильно использовать яичную скорлупу на огороде

Мелко измельченная яичная скорлупа способна повысить кислотность почвы. Для этого порошок яичной скорлупы необходимо добавить в почву осенью перед перекопкой. По сравнению с коммерчески производимыми раскислителями, скорлупа может работать медленнее. Поэтому следует проверить кислотность почвы на участке. Кроме того, яичная скорлупа помогает в борьбе со слизнями на огороде.

Фото: creativecommons.org by Aline Ponce is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Можно ли использовать яичную скорлупу в качестве удобрения

Яичная скорлупа является отличным удобрением для растений в саду.

Измельчите скорлупу двух-трех десятков яиц, ошпарьте кипятком, а затем залейте прохладной водой. Через 4 дня удобрение будет готово и продукт можно будет использовать. Скорлупа выделяет полезные вещества овощным культурам постепенно и в течение длительного периода времени.

Чтобы использовать средство в качестве удобрения, измельчите и рассыпьте яичный порошок плотным слоем по грядкам с растениями. После этого нужно перекопать почву.

Важно помнить, что чем мельче измельчена яичная скорлупа, тем быстрее вещество начнет приносить пользу растениям в вашем саду.

Это удобрение отлично подходит для подкормки томатов, баклажанов, картофеля, бобовых, тыквы, огурцов, редиса, лука.

Уточнения

Яичная скорлупа — внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.



