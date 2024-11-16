Как использовать яичную скорлупу на участке? Раскрываем дачные хитрости

Мелко измельченная яичная скорлупа способна повысить кислотность почвы. Для этого порошок яичной скорлупы необходимо добавить в почву осенью перед перекопкой. По сравнению с коммерчески производимыми раскислителями, скорлупа может работать медленнее. Поэтому следует проверить кислотность почвы на участке. Кроме того, яичная скорлупа помогает в борьбе со слизнями на огороде.
Яичная скорлупа является отличным удобрением для растений в саду.
Измельчите скорлупу двух-трех десятков яиц, ошпарьте кипятком, а затем залейте прохладной водой. Через 4 дня удобрение будет готово и продукт можно будет использовать. Скорлупа выделяет полезные вещества овощным культурам постепенно и в течение длительного периода времени.
Чтобы использовать средство в качестве удобрения, измельчите и рассыпьте яичный порошок плотным слоем по грядкам с растениями. После этого нужно перекопать почву.
Важно помнить, что чем мельче измельчена яичная скорлупа, тем быстрее вещество начнет приносить пользу растениям в вашем саду.
Это удобрение отлично подходит для подкормки томатов, баклажанов, картофеля, бобовых, тыквы, огурцов, редиса, лука.
Яичная скорлупа — внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.
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