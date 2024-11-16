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Как использовать яичную скорлупу на участке? Раскрываем дачные хитрости

1:31
Садоводство

Как правильно использовать яичную скорлупу на огороде

Мелко измельченная яичная скорлупа способна повысить кислотность почвы. Для этого порошок яичной скорлупы необходимо добавить в почву осенью перед перекопкой. По сравнению с коммерчески производимыми раскислителями, скорлупа может работать медленнее. Поэтому следует проверить кислотность почвы на участке. Кроме того, яичная скорлупа помогает в борьбе со слизнями на огороде.

Как использовать яичную скорлупу на участке? Раскрываем дачные хитрости
Фото: creativecommons.org by Aline Ponce is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Можно ли использовать яичную скорлупу в качестве удобрения

Яичная скорлупа является отличным удобрением для растений в саду.

Измельчите скорлупу двух-трех десятков яиц, ошпарьте кипятком, а затем залейте прохладной водой. Через 4 дня удобрение будет готово и продукт можно будет использовать. Скорлупа выделяет полезные вещества овощным культурам постепенно и в течение длительного периода времени.

Чтобы использовать средство в качестве удобрения, измельчите и рассыпьте яичный порошок плотным слоем по грядкам с растениями. После этого нужно перекопать почву.

Важно помнить, что чем мельче измельчена яичная скорлупа, тем быстрее вещество начнет приносить пользу растениям в вашем саду.

Это удобрение отлично подходит для подкормки томатов, баклажанов, картофеля, бобовых, тыквы, огурцов, редиса, лука.

Уточнения

Яичная скорлупа — внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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