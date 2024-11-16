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Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы

1:36
Садоводство

Как избавиться от проволочника на огороде с помощью растений

Для кладки яиц проволочник обычно выбирает злаковые и бобово-злаковые травосмеси, особенно клевер и многолетние злаковые травы.

Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Фото: creativecommons.org by Marshal Hedin, CC BY-SA 2.0

Отличным средством борьбы с проволочником является периодическое внесение золы, мела и извести на грядки и между ними. Кроме того, хорошо помогают избавиться от насекомых посеянные между картофелем горчица, рапс, гречиха. Растения в саду, такие как горох, фасоль, фасоль, фацелия, бархатцы и календула, также отпугивают проволочника.

Специальные средства для борьбы с проволочником могут применяться при посадке сельскохозяйственных культур. Вам просто нужно добавить горсть шелухи в каждую лунку. В ветреную погоду ее лучше смочить водой. Когда желтая луковая шелуха начинает разлагаться, она выделяет фитонциды и флавоноиды — вещества, запах которых отпугивает проволочников.

Как поливать землю против проволочника

Против проволочника на огороде хорошо помогает опрыскивание обычной марганцовкой. Для этого нужно растворить 2 грамма марганцовки в 10 литрах теплой воды.

Чтобы уничтожить больше личинок проволочника, глубокую осеннюю перекопку лучше проводить до наступления устойчивых заморозков. Хороший результат будет достигнут при внесении удобрения, содержащего аммоний — сульфат аммония, аммиачную селитру.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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