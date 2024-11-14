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Укрытие как залог здоровья деревьев: стоит ли беспокоиться?

3:04
Садоводство » Деревья и кустарники

С приходом зимы владельцы дач начинают активно готовить свои участки к холодам. Одним из самых обсуждаемых вопросов становится необходимость укрытия деревьев на зимний период. Многие дачники либо не придают этому значения, либо не знают, как правильно подойти к этой задаче. 

Укрытие как залог здоровья деревьев: стоит ли беспокоиться?
Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, CC BY 3.0

Почему укрытие деревьев важно?

Укрытие деревьев на зиму может существенно повлиять на их здоровье и развитие. Неправильное укрытие или его отсутствие способно привести к серьёзным повреждениям, таким как:

  1. Обморожение: холодные зимы могут вызвать обморожение коры и тканей дерева, особенно у молодых саженцев.
  2. Солнечные ожоги: в зимний период солнечные лучи могут вызывать перегрев коры днем, а резкие заморозки ночью — приводить к трещинам.
  3. Ветровая нагрузка: сильные ветры могут сломать или повредить молодые деревья, особенно с неразвитыми корнями.

Какие деревья нуждаются в укрытии?

Не все деревья нуждаются в укрытии на зиму. Обычно это зависит от морозостойкости конкретного вида и возраста деревьев.

  • Молодые саженцы: обычно требуют укрытия, так как они наиболее уязвимы к низким температурам.
  • Экзотические и теплолюбивые виды: такие как персики, вишни, фигуры и цитрусовые деревья. Их стоит укрыть, особенно в регионах с холодными зимами.
  • Хвойные деревья: обычно имеют хорошую морозостойкость, но молодые экземпляры можно защитить от снеговых условия, чтобы предотвратить поломку ветвей.
  • Лиственные деревья: в большинстве случаев достаточно мульчирования почвы вокруг ствола, чтобы защитить корни.

Как укрывать деревья?

Если вы решили укрывать деревья, важно делать это правильно, чтобы не навредить растению.

Несколько рекомендуемых методов

  • Мульчирование: используйте опилки, солому или древесные щепы для защиты корней. Это помогает сохранить тепло и предотвратить вымерзание корневой системы.
  • Биоматериалы: для защиты стволов молодых деревьев можно использовать обмотающие материалы — мешковину, агроволокно или специальные укрывные ткани.
  • Каркасные конструкции: для больших деревьев можно соорудить каркас, который будет защищать от снега и ветра.
  • Окраска ствола: белая краска на стволе помогает избежать солнечных ожогов, отражая солнечные лучи.

Укрытие деревьев на зиму — это важный аспект ухода за садом, который не следует игнорировать. Зная, какие деревья требуют особого внимания и как правильно проводить укрытие, дачники могут значительным образом улучшить шансы своих растений на успешную переживанию зимнего сезона. Каждый сад — это уникальная экосистема, и уход за деревьями необходимо адаптировать с учетом конкретных условий вашего региона и особенностей растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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