Самые действенные методы уничтожения дикого винограда на вашем огороде

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дикий виноград может доставить немало проблем на земельном участке. Растение быстро приживается, устойчиво к холоду и активно разрастается. С ним можно справиться, но только при условии своевременной борьбы.

Фото: pixabay.com by Robert Schneider, PDM

Причины вреда дикого винограда

Девичий виноград может причинить значительный ущерб, так как его корневая система разрастается, разрушая фундамент зданий. Лоза обвивает постройки, забивает водостоки и канализацию, а также нарушает целостность дорожек на участке.

Грунт, покрытый виноградом, не испаряет влагу, что способствует образованию плесени и других грибковых заболеваний. Кроме того, виноград негативно влияет на развитие других культур, так как затеняет их и забирает питательные вещества. Ягоды быстро гниют, создавая неприятный запах и привлекая вредных насекомых.

Удаление дикого винограда

Механическое удаление требует использования садовых инструментов: ножовки, секатора, пилы, топора и лопаты. Важно начать с удаления основного стебля у корня, после чего следует спилить крупные побеги и отделить лозы от опорных конструкций.

Собранные остатки следует сжигать, чтобы предотвратить распространение семян и черенков. Однако спустя время из корней могут появиться новые ростки, что потребует повторной обработки.

Использование гербицидов

Для более эффективной борьбы с диким виноградом можно применить гербициды после механического удаления. Средства, такие как "Фенизан", "Ураган", "Раундап", "Торнадо" и "Глифос", уничтожают как наземную, так и подземную часть растения. Важно соблюдать осторожность, чтобы избежать воздействия химических веществ на другие растения.

Рекомендации садоводов

Садоводы советуют уделить внимание корням винограда, так как они могут разрастаться на большие площади. Для уменьшения роста растения полезно проводить мульчирование почвы и накрывать лозы пленкой. Также эффективными методами являются опрыскивание уксусным раствором или использование кипятка для уничтожения корней.

Избавиться от дикого винограда непросто, но возможно. Важно своевременно реагировать, чтобы избежать крупных повреждений участка. При правильном уходе виноград может быть использован как декоративное растение, особенно в осенний период, когда его листья становятся яркими.

Уточнения

Де́вичий виногра́д (лат. Parthenocissus) — род растений семейства Виноградовые.

