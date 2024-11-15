Как подкормка помидоров хлебом помогает увеличить урожай

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подкормка помидоров хлебом используется на разных этапах роста, начиная с пикировки и заканчивая формированием бутонов. Для приготовления настоя можно использовать любой хлеб — свежий, старый или заплесневевший. Смесь настаивается несколько дней, процеживается и используется для полива растений.

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Польза хлебной подкормки

Хлебная подкормка содержит минеральные вещества, углеводы, растительные белки, аминокислоты, витамины и дрожжи. Дрожжи стимулируют рост полезных бактерий в почве и подавляют болезнетворные микроорганизмы.

Сроки внесения удобрения

Для подкормки помидоров хлебным раствором следует соблюдать следующие сроки:

Через 5-7 дней после пикировки рассады.

Через неделю после пересадки на грядку.

На этапе формирования цветоносов и бутонов.

Если почва истощена, подкормку можно давать каждые 10 дней, чередуя с другими удобрениями.

Приготовление хлебной подкормки

Для подкормки требуется хлеб, который заливается водой и настаивается 2-3 дня. Подходит любой хлеб, в том числе черствый или с плесенью.

Рекомендации садоводов

Для наилучшего результата важно соблюдать дозировки и использовать только черствый хлеб. Полив следует проводить под корень, избегая попадания на листья.

Хлебная подкормка — это доступный и эффективный способ улучшить здоровье помидоров, укрепить их корни и повысить урожайность.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

