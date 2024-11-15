Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие меры будут приняты по улучшению условий на рынке труда в России
3 рабочих идеи для декорирования ванной комнаты
Зачем кошки откликаются на "кис-кис": тайна кошачьего слуха
Назван самый лучший рецепт соленой скумбрии по-домашнему
Как подросткам ухаживать за собой в период полового созревания — рассказала технолог
Зал короля Артура оказался древнее Стоунхенджа
Самые действенные методы уничтожения дикого винограда на вашем огороде
Не позволяйте картофелю прорастать: простые решения для их хранения
Певица Алсу с размахом отметила развод с Яном Абрамовым

Как подкормка помидоров хлебом помогает увеличить урожай

1:36
Садоводство

Подкормка помидоров хлебом используется на разных этапах роста, начиная с пикировки и заканчивая формированием бутонов. Для приготовления настоя можно использовать любой хлеб — свежий, старый или заплесневевший. Смесь настаивается несколько дней, процеживается и используется для полива растений.

Как подкормка помидоров хлебом помогает увеличить урожай
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, CC BY-SA 4.0

Польза хлебной подкормки

Хлебная подкормка содержит минеральные вещества, углеводы, растительные белки, аминокислоты, витамины и дрожжи. Дрожжи стимулируют рост полезных бактерий в почве и подавляют болезнетворные микроорганизмы.

Сроки внесения удобрения

Для подкормки помидоров хлебным раствором следует соблюдать следующие сроки:

  • Через 5-7 дней после пикировки рассады.
  • Через неделю после пересадки на грядку.
  • На этапе формирования цветоносов и бутонов.

Если почва истощена, подкормку можно давать каждые 10 дней, чередуя с другими удобрениями.

Приготовление хлебной подкормки

Для подкормки требуется хлеб, который заливается водой и настаивается 2-3 дня. Подходит любой хлеб, в том числе черствый или с плесенью.

Рекомендации садоводов

Для наилучшего результата важно соблюдать дозировки и использовать только черствый хлеб. Полив следует проводить под корень, избегая попадания на листья.

Хлебная подкормка — это доступный и эффективный способ улучшить здоровье помидоров, укрепить их корни и повысить урожайность.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Авто
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать Видео 
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Садоводство, цветоводство
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин Аудио 
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Наука и техника
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Популярное
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую

Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.

Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Последние материалы
Оливье, как у шефа: секреты воздушного и вкусного салата
Стало известно, что войдёт во второй пакет санкций Евросоюза против России
Волочкова высказалась о скандале с рэпером Natan и назвала случившееся грязью
Айза-Лилуна Ай рассказала, почему решила сменить имя
Как подкормка помидоров хлебом помогает увеличить урожай
Певице Славе стало плохо на сцене: как будто микроинсульт
Названы самые популярные в России китайские автомобили с пробегом
Как выбрать стрижку, чтобы выглядеть на несколько лет моложе
Три главных ошибки в обустройстве кухни и как их избежать
WADA: Россия всё ещё не оплатила взносы за два года в размере $2,5 млн
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.