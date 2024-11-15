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Как обрезка усов у огурцов увеличивает урожай и защищает растения от заболеваний

2:40
Садоводство

Для многих огородников, особенно начинающих, возникает вопрос, стоит ли обрывать усы у огурцов в теплице. Безусловно, бездумное удаление этих побегов не принесет пользы и может повредить растения. Однако если не контролировать рост усов, они могут затенить завязи, что приведет к их осыпанию. Осуществлять такую процедуру нужно с осторожностью.

Как обрезка усов у огурцов увеличивает урожай и защищает растения от заболеваний
Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Когда появляются усы у огурцов

Усы начинают появляться у огурцов примерно после 5-7 настоящего листа, что обычно совпадает с периодом активного плодоношения. Процесс образования усов требует много питательных веществ, что может ускорить старение растения. Умеренное удаление усов способствует продлению продуктивности растения.

Необходимость обрезки усов

Удаление усов у огурцов в теплице способствует лучшему уходу за растениями, улучшает циркуляцию воздуха и доступ солнечного света. Обрезка помогает контролировать рост плетей, улучшить доступ к растениям для сбора урожая и создать условия для роста других культур рядом с огурцами.

Тем не менее, стоит помнить, что обрезка вызывает стресс у растения, и это может повлиять на его здоровье. Чтобы минимизировать риски, нужно уделить внимание правильному уходу: обеспечить необходимое освещение, проветривание и увлажнение.

Как правильно обрезать усы

Усы необходимо обрывать по мере их появления, что помогает направить питательные вещества к плодам и ускорить их созревание. Процедуру лучше проводить при температуре 20-25°C и влажности 85-90%. Важно использовать острые и стерильные инструменты, а срезы обработать садовым варом или другими средствами для профилактики заболеваний.

Полезные советы для успешной обрезки усов

Для успешной обрезки важно следовать рекомендациям опытных огородников. Лучше всего обрезать усики на ранней стадии их роста, использовать стерильные инструменты и оставлять небольшие пеньки для предотвращения загнивания. После процедуры необходимо полить растения и обеспечить правильный уход для поддержания здоровья культуры.

Удаление усов у огурцов в теплице способствует улучшению условий для роста и увеличению урожайности. Этот процесс помогает улучшить освещенность, вентиляцию и уменьшить риск грибных заболеваний, что способствует нормальному развитию культуры.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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