Делайте так, и тли в вашем саду больше не будет

Самый простой способ избавиться от тли в саду — раздавить насекомых пальцами. Так как тля очень мелкая и нежная, сделать это вам не составит труда. Однако этот метод, скорее всего, не поможет устранить насекомых на 100%.
Проверяйте на наличие тли каждые пару дней. Это необходимо для того, чтобы растение успело восстановиться.
Также можно использовать пульверизатор с обычной водой. Сильная струя воды способна уничтожить этих мелких насекомых. После того, как тля сбита с растения, она редко поднимается обратно.
Кроме простой воды, можно использовать инсектицидное мыло или садовое масло. Эти средства эффективно борются с вредителями на огороде. Стоит использовать этот метод регулярно, чтобы тля не успела размножиться.
Повторяйте процедуры до полного исчезновения насекомых. Не забывайте опрыскивать не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев.
Чтобы предотвратить попадание большого количества тли в ваш сад, важно регулярно осматривать растения. Кроме того, удалите сорняки со своего огорода.
Рядом с растениями также можно посадить цветы, такие как календула, бархатцы и укроп. Дело в том, что запах этих растений отпугивает насекомых-вредителей из сада.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).
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