Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Способы помочь кошке и вам высыпаться без лишних хлопот
Выяснилось, какой доход может принести россиянам недвижимость на Бали
Как накрыть новогодний стол и соответствовать всем трендам сервировки
Куриные крылышки с гранатовым соком: рецепт для нежного и ароматного блюда
Защита двигателя: важные сигналы на приборной панели
Тонировка и полировка: самые популярные услуги детейлинга среди россиян
Почему ваши тренировки не приносят результата? Развенчиваем мифы вместе с экспертом
Как выбрать прочные и качественные обои? Присмотритесь к этим вариантам
Наталья Андрейченко лечила дочь в психиатрической клинике из-за бреда про убийства

Делайте так, и тли в вашем саду больше не будет

Садоводство

Как избавиться от тли вручную

Самый простой способ избавиться от тли в саду — раздавить насекомых пальцами. Так как тля очень мелкая и нежная, сделать это вам не составит труда. Однако этот метод, скорее всего, не поможет устранить насекомых на 100%.

Делайте так, и тли в вашем саду больше не будет
Фото: commons.wikimedia.org by Marco de Haas, CC BY-SA 4.0

Проверяйте на наличие тли каждые пару дней. Это необходимо для того, чтобы растение успело восстановиться.

Как избавиться от тли с помощью разных средств

Также можно использовать пульверизатор с обычной водой. Сильная струя воды способна уничтожить этих мелких насекомых. После того, как тля сбита с растения, она редко поднимается обратно.

Кроме простой воды, можно использовать инсектицидное мыло или садовое масло. Эти средства эффективно борются с вредителями на огороде. Стоит использовать этот метод регулярно, чтобы тля не успела размножиться.

Повторяйте процедуры до полного исчезновения насекомых. Не забывайте опрыскивать не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев.

Как предотвратить появление тли

Чтобы предотвратить попадание большого количества тли в ваш сад, важно регулярно осматривать растения. Кроме того, удалите сорняки со своего огорода.

Рядом с растениями также можно посадить цветы, такие как календула, бархатцы и укроп. Дело в том, что запах этих растений отпугивает насекомых-вредителей из сада.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Новости спорта
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет Аудио 
Зола в качестве удобрения: стоит ли применять под малину?
Деревья и кустарники
Зола в качестве удобрения: стоит ли применять под малину? Аудио 
Последствия износа свечей: как не допустить поломку двигателя
Авто
Последствия износа свечей: как не допустить поломку двигателя Аудио 
Популярное
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта

Из перечня параллельного импорта исключили автокомпоненты Kia и Hyundai. Нововведение вступит в силу через полгода, повлияет ли это на рынок?

Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
Как выбрать прочные и качественные обои? Присмотритесь к этим вариантам
Наталья Андрейченко лечила дочь в психиатрической клинике из-за бреда про убийства
Роскачество не рекомендует держать геолокацию включённой постоянно
Интереснее и вкуснее обычной отварной картошки — готовим картофельный салат с зеленью
Снижение цен на отдых: Турция и Египет лидируют в октябре 2024
Кто на самом деле написал Библию
Какие цветы нельзя оставлять в земле зимой
Обледенение автомобилей: простые советы для водителей
Собачья стоматология: как выявить проблемы на ранних стадиях
Хотите массивные плечи как у Геракла? Добавьте в тренировку это упражнение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.