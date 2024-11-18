Делайте так, и тли в вашем саду больше не будет

Как избавиться от тли вручную

Самый простой способ избавиться от тли в саду — раздавить насекомых пальцами. Так как тля очень мелкая и нежная, сделать это вам не составит труда. Однако этот метод, скорее всего, не поможет устранить насекомых на 100%.

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Проверяйте на наличие тли каждые пару дней. Это необходимо для того, чтобы растение успело восстановиться.

Как избавиться от тли с помощью разных средств

Также можно использовать пульверизатор с обычной водой. Сильная струя воды способна уничтожить этих мелких насекомых. После того, как тля сбита с растения, она редко поднимается обратно.

Кроме простой воды, можно использовать инсектицидное мыло или садовое масло. Эти средства эффективно борются с вредителями на огороде. Стоит использовать этот метод регулярно, чтобы тля не успела размножиться.

Повторяйте процедуры до полного исчезновения насекомых. Не забывайте опрыскивать не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев.

Как предотвратить появление тли

Чтобы предотвратить попадание большого количества тли в ваш сад, важно регулярно осматривать растения. Кроме того, удалите сорняки со своего огорода.

Рядом с растениями также можно посадить цветы, такие как календула, бархатцы и укроп. Дело в том, что запах этих растений отпугивает насекомых-вредителей из сада.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

