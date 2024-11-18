Уборка на даче: что необходимо убрать до начала зимы

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С зимними холодами и снегом приходит время, когда дачники и садоводы должны обратить внимание на подготовку своих участков к зимнему периоду. Неправильное хранение различных предметов и личных вещей на даче может привести к их порче и существенным затратам на восстановление.

Овощи и фрукты

Прежде всего, стоит позаботиться о хранении урожая. Овощи и фрукты, оставленные на улице, могут замерзнуть, что сделает их непригодными для питания. Даже если вы планируете использовать урожай в качестве корма для животных, лучше убрать его в более безопасное место. Картошку, морковь и другие корнеплоды лучше хранить в погребе или в тёмном, холодном, но не морозном месте.

Инвентарь и инструменты

Многие садоводы оставляют свои инструменты на открытом воздухе, что приводит к их коррозии и затуплению. Лопаты, грабли, секаторы и другие инструменты следует убрать в холодное, но сухое помещение или хотя бы накрыть плотным материалом. Это защищает их от влаги и экстремальных температур. Также стоит убедиться, что инструменты хорошо очищены от земли и остатков растений.

Мебель и садовая техника

Садовая мебель, газонокосилки и другие устройства могут пострадать от холодов и снега. Пластиковую мебель стоит убрать в сухое место, а металлические предметы лучше накрыть водоотталкивающей пленкой. Также стоит помнить, что бензин и другие жидкости в двигателях могут замерзнуть, что приведет к повреждению техники. Лучше всего хранить механизмы в тепле или, по крайней мере, удалить все жидкости.

Крупные предметы

Если на даче есть большие предметы, такие как старые холодильники, стиральные машины или другие устройства, которые вы не собираетесь использовать в зимний период, их лучше вывезти на утилизацию. Оставшиеся на улице, они могут стать источником вредных веществ или привлекать нежелательных жильцов, таких как грызуны.

Бочки с водой и ёмкости

Если у вас есть бочки для сбора дождевой воды, их следует опустошить, чтобы предотвратить замерзание и повреждение. Оставшись на улице, такие ёмкости могут растрескаться, а вода в них промёрзнет и станет источником проблем для вашей дачи.

Питомцы и посадки

Еще один важный аспект — это уход за растениями и питомцами. Если у вас есть цветы, которые не зимуют в открытом грунте, их стоит выкопать и перенести в теплицу или дом. Кроме того, если у вас есть теплолюбивые питомцы, стоит позаботиться об их комфортных условиях на зимний период.

Зима — это время, когда дача требует особого внимания и ухода. Заботясь о своих растениях, инструментах и мебели, вы сможете избежать множества проблем весной. Убедитесь, что вы убрали все вышеперечисленные вещи до начала декабря, чтобы дача оставалась в хорошем состоянии и была готова к новому сезону.