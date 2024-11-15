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Почему помидоры становятся корявыми и что с этим делать

1:56
Садоводство

На огородах иногда встречаются помидоры с деформированной формой, и виновником этого не всегда является несоответствие агротехники. Несколько факторов могут влиять на внешний вид плодов.

Почему помидоры становятся корявыми и что с этим делать
Фото: commons.wikimedia. org by Goldlocki, CC BY-SA 3.0

Причины появления корявых помидоров

Одной из главных причин является дефицит питательных веществ, таких как калий, магний, азот и фосфор. Эти элементы необходимы растениям для нормального развития. Недостаток питания на стадии цветения нарушает формирование завязей, что приводит к уродливым плодам.

Также важную роль играет состав почвы. Томаты требуют плодородного, рыхлого грунта с оптимальной кислотностью. Необходимо следить за условиями освещения и температуры, так как недостаток света и тепла также негативно влияет на их развитие.

Как избежать деформации плодов

Чтобы не столкнуться с корявыми помидорами, нужно регулярно подкармливать кусты, правильно поливать их и обеспечить защиту от вредителей. Важно учитывать, что крупноплодные сорта часто подвержены деформациям. Полив следует проводить в утренние и вечерние часы, избегая повышения влажности днем. Также можно использовать органические и минеральные удобрения.

Вредители и их влияние

На томатах часто появляются вредители, такие как хлопковая совка и слизни, которые могут повреждать плоды, делая их корявыми. Профилактические меры, включая регулярную прополку и обработку растений, помогут предотвратить ущерб от этих насекомых.

Профилактика корявых плодов

Для предотвращения деформации томатов рекомендуется использовать розовый раствор марганцовки для обработки грунта. Важно соблюдать режим полива и подкормок, чтобы поддерживать здоровье растений и избежать корявых плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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