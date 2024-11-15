Успейте сделать эти работы в саду до зимы, тогда ваши растения хорошо перенесут холода

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовод Марина Рыкалина рассказала, какие дела нужно сделать на дачном участке перед зимним периодом.

Прежде всего, с участка нужно убрать все кучки органического мусора, убрать все корнеплоды, опавшие плоды. Они распространяют очень серьезные инфекции, так как опавшие плоды едят мыши. Важно разложить приманки для мышей. Сейчас существуют безопасные репелленты с сильным запахом. Они абсолютно экологичны и безвредны. Их можно раскладывать под укрытия, около компостных куч, в домике и там самым отпугивать грызунов.

Второе, что нужно обязательно сделать, это защитить штамбы деревьев от морозобоины. Маленькие деревья, штамбы до 3-4-5 лет красить нельзя, их оборачивают бинтами из нетканого материала. Взрослые штамбы нужно красить акриловой краской. К молодым штамбам нужно привязывать какие-то хвойные веточки, чтобы мыши не подходили.

Эксперт добавил, что еще нужно произвести укрытие слабозимостойких растений. Это ежевика, розы, клубника, посадки чеснока, посадки луковичных. Многие начинают утеплять растения, когда уже ударят морозы, но важно успеть укрыть до минусовых температур. Когда есть уложенный вовремя нетканый материал, нет снега, а мороз минус 20, то материал служит неким барьером, чтобы не выпустить тепло вверх. И таким образом, если будет сильный мороз без снега, мы можем уберечь свои растения от вымерзания.

Если есть молоденькие деревья, которые вы посадили в этом году или в прошлом году, то их желательно укрывать тремя слоями тонкого нетканого материала плотностью 17, а не одним слоем 60. Если взять очень плотный материал, то растения могут выпреть.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

