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Мелисса — универсальный помощник для здоровья и красоты

1:17
Садоводство

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) — многолетнее растение с ветвистым корневищем, стеблем до 1,2 м в высоту и яйцевидными листьями. Растение содержит эфирные масла, витамины и минералы, что обуславливает его лечебные свойства.

Мелисса — универсальный помощник для здоровья и красоты
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Лечебные свойства

Мелисса используется для лечения головных болей, бессонницы, тревожности, тахикардии и гипертонии. Она улучшает пищеварение, помогает при бронхите, снижает давление и способствует выведению камней из почек.

Применение в медицине и косметологии

Мелисса применяется в народной медицине для приготовления настоев, чаев и настойки для улучшения здоровья и укрепления иммунитета. В косметологии ее используют для омоложения кожи, укрепления волос и лечения перхоти.

Противопоказания

Мелиссу не следует применять при аллергии, заболеваниях желудка, гипотонии, а также детям до трех лет и беременным без консультации с врачом.

Мелисса — это полезное растение для здоровья и красоты при правильном применении, которое способствует улучшению самочувствия и состояния кожи и волос.

Уточнения

Мелисса́ лека́рственная (лат. Melissa officinalis) — многолетнее эфиромасличное травянистое растение(успокоительная), вид рода Мелисса (Melissa) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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