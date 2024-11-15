Мелисса — универсальный помощник для здоровья и красоты

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) — многолетнее растение с ветвистым корневищем, стеблем до 1,2 м в высоту и яйцевидными листьями. Растение содержит эфирные масла, витамины и минералы, что обуславливает его лечебные свойства.
Мелисса используется для лечения головных болей, бессонницы, тревожности, тахикардии и гипертонии. Она улучшает пищеварение, помогает при бронхите, снижает давление и способствует выведению камней из почек.
Мелисса применяется в народной медицине для приготовления настоев, чаев и настойки для улучшения здоровья и укрепления иммунитета. В косметологии ее используют для омоложения кожи, укрепления волос и лечения перхоти.
Мелиссу не следует применять при аллергии, заболеваниях желудка, гипотонии, а также детям до трех лет и беременным без консультации с врачом.
Мелисса — это полезное растение для здоровья и красоты при правильном применении, которое способствует улучшению самочувствия и состояния кожи и волос.
Мелисса́ лека́рственная (лат. Melissa officinalis) — многолетнее эфиромасличное травянистое растение(успокоительная), вид рода Мелисса (Melissa) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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