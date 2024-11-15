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Какую температуру выдерживает капуста и что делать при заморозках

3:12
Садоводство

Растения, особенно овощные культуры, подвержены влиянию перепадов температур, и заморозки могут стать для них серьезной угрозой. Одним из самых актуальных вопросов для огородников является то, какую температуру выдерживает капуста, и что делать, если она замерзла.

Какую температуру выдерживает капуста и что делать при заморозках
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Для здорового роста капусты необходимы комфортные условия. Идеальная температура для ее развития составляет от +12 до +24 ºC. Семена капусты прорастают при температуре от +20 до +22 ºC за 3-5 дней, но при более низких температурах процесс может затянуться. После появления всходов рассаду следует перемещать в место с температурой +8-12 ºC.

Перед высадкой в открытый грунт рассаду закаливают, вынося на улицу. Капуста, прошедшая закалку, может выдержать кратковременные заморозки до -5 ºC. Жаркая погода также негативно влияет на капусту: при температуре +31 ºC листья начинают скручиваться и деформироваться.

Разные виды капусты по-разному переносят заморозки. Белокочанная и краснокочанная капуста могут выдержать кратковременные морозы до -5 ºC, при условии предварительного закаливания. Пекинская капуста также устойчива к холоду, а вот цветная капуста более чувствительна к морозам и теряет товарный вид при температуре ниже -2 ºC.

Заморозки весной, когда рассада только пересажена в грунт, могут повлиять на ее развитие. При 1-2 листах заморозки не причиняют деформации растения, но снижается его иммунитет. В фазе 2-4 листьев продолжительное воздействие холода приводит к пожелтению. Если рассаду не закалять, она может погибнуть.

Осенние заморозки почти не повреждают устойчивые виды капусты, особенно сорта с поздним сроком созревания. При сформированном кочане капуста может выдержать до -7 ºC.

Если температура опустится ниже -7 ºC, кочаны замерзают, что делает их непригодными для хранения. В то время как белокочанная капуста хорошо переносит заморозки, другие виды, такие как цветная и пекинская, гораздо более чувствительны к холодам.

Для защиты капусты от заморозков применяют различные методы, включая использование укрывного материала, пластиковых бутылок или дождевания. Эти методы помогают защитить растения от холода до определенных температур, но должны быть использованы правильно, чтобы не нанести вреда.

В случае, если капуста замерзла, не стоит паниковать — ее можно попытаться восстановить, обеспечив естественное оттаивание.

Для длительного хранения подходят только определенные сорта капусты. Среднепоздние и поздние виды белокочанной капусты могут храниться в погребах при температуре 0-1 ºC до 6-8 месяцев.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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