Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить щавель на своём участке — от посева до урожая
Шеф-повар объяснил, какие масла лучше всего подходят для жарки
Еврокомиссия поддержала транш для Киева на €4,1 млрд
Российские археологи раскрыли тайны древней гробницы у пирамид Гизы
Ингредиенты пилингов, которые подарят вашей коже здоровое сияние
Бывший игрок ЦСКА назвал Дзюбу глупым ребёнком
Диетолог рассказала, как правильно выбрать протеиновые батончики
Шашлык без костра: секреты приготовления в домашних условиях
Думал, что пакет торчит из-под днища пикапа, а оказалось намного хуже

Компост за рекордные сроки: три действия для начинающих садоводов

3:14
Садоводство » Советы

Созревание компоста — это важный процесс, который требует времени и терпения. Однако иногда садоводы хотят ускорить этот процесс, чтобы получить готовый и питательный компост как можно скорее. 

Действие 1: Правильное соотношение компонентов

Одним из ключевых факторов, влияющих на скорость разложения органических материалов, является правильное соотношение «зеленых» и «коричневых» ингредиентов. 

  • Зелёные ингредиенты: это материалы, богатые азотом, такие как свежая трава, кухонные отходы (фрукты и овощи) и зеленые листья.
  • Коричневые ингредиенты: это материалы, богатые углеродом, такие как сухие листья, солома, бумага и картон. 

Идеальное соотношение составляет приблизительно 1:3 (один зеленый ингредиент на три коричневых). Смешивая эти компоненты в правильной пропорции, вы не только ускорите разложение, но и обеспечите хороший уровень питания для ваших растений.

Действие 2: Проветривание кучи компоста

Другим важным аспектом, способствующим быстрому созреванию компоста, является аэрация. Воздух насыщает компост жизненно важными бактериями и микроорганизмами, которые способствуют разложению материалов.

  • Перемешивание: Регулярно перемешивайте кучу компоста, чтобы обеспечить доступ кислорода. Это можно делать один раз в одну-две недели. Используйте вилами или лопатой, чтобы перевернуть компост, смешивая его слои.
  • Куча компоста: Обеспечьте, чтобы ваша компостная куча не была слишком плотной. Это может затруднить циркуляцию воздуха и замедлить процесс разложения. Если вы заметите, что компост слишком влажный, добавьте больше коричневых ингредиентов.

Действие 3: Увлажнение и поддержание температуры

Правильная влажность и температура также играют важную роль в ускорении созревания компоста:

  • Увлажнение: Компостная куча должна быть влажной, как губка, но не слишком мокрой. Зимой или в сухую погоду, когда на улице мало дождей, вам может понадобиться увлажнить компост с помощью шланга или ведра. Проверяйте уровень влажности, втыкая палец в компост — если он сухой на ощупь, добавьте воду.
  • Температура: Старайтесь поддерживать температуру в компостной куче между 50-70°C. Для этого можно использовать термометр для компоста. Если температура слишком низкая, добавьте больше зеленых ингредиентов, чтобы увеличить уровень азота.

Созревание компоста может занять время, но эти три простых действия — правильное соотношение компонентов, регулярная аэрация и поддержание нужной влажности и температуры — помогут вам значительно ускорить этот процесс. Ведь чем быстрее вы получите качественный компост, тем быстрее сможете использовать его для удобрения своих растений. Помните, что приготовление компоста — это не только полезно, но и увлекательно, и ваш сад будет вам благодарен за этот труд!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Военные новости
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57 Аудио 
Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России?
Экономика и бизнес
Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России? Аудио 
Как домашние животные могут продлить вашу жизнь
Домашние животные
Как домашние животные могут продлить вашу жизнь Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Как питомцы влияют на продолжительность жизни владельцев
Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянск, Киев запретил мобилизовывать силовиков
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Последние материалы
Думал, что пакет торчит из-под днища пикапа, а оказалось намного хуже
Учёные нашли новую область памяти вне мозга
Вице-премьер РФ поручил изучить поставки картофеля из-за рубежа
Почему ватные палочки опасны для здоровья ушей
Компост за рекордные сроки: три действия для начинающих садоводов
Туристу из США грозит тюремный срок в Дубае за негативный отзыв
Яндекс Путешествия запускает новую функцию — аренда без посредников
Не только корм: добавьте полезные продукты в меню собаки
Бывший футболист Спартака рассказал, унижает ли себя сборная России матчем с Брунеем
Прохор Шаляпин подыскал для актёра Славы Копейкина достойную женщину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.