Компост за рекордные сроки: три действия для начинающих садоводов

3:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Созревание компоста — это важный процесс, который требует времени и терпения. Однако иногда садоводы хотят ускорить этот процесс, чтобы получить готовый и питательный компост как можно скорее.

Действие 1: Правильное соотношение компонентов

Одним из ключевых факторов, влияющих на скорость разложения органических материалов, является правильное соотношение «зеленых» и «коричневых» ингредиентов.

Зелёные ингредиенты: это материалы, богатые азотом, такие как свежая трава, кухонные отходы (фрукты и овощи) и зеленые листья.

Коричневые ингредиенты: это материалы, богатые углеродом, такие как сухие листья, солома, бумага и картон.

Идеальное соотношение составляет приблизительно 1:3 (один зеленый ингредиент на три коричневых). Смешивая эти компоненты в правильной пропорции, вы не только ускорите разложение, но и обеспечите хороший уровень питания для ваших растений.

Действие 2: Проветривание кучи компоста

Другим важным аспектом, способствующим быстрому созреванию компоста, является аэрация. Воздух насыщает компост жизненно важными бактериями и микроорганизмами, которые способствуют разложению материалов.

Перемешивание: Регулярно перемешивайте кучу компоста, чтобы обеспечить доступ кислорода. Это можно делать один раз в одну-две недели. Используйте вилами или лопатой, чтобы перевернуть компост, смешивая его слои.

Куча компоста: Обеспечьте, чтобы ваша компостная куча не была слишком плотной. Это может затруднить циркуляцию воздуха и замедлить процесс разложения. Если вы заметите, что компост слишком влажный, добавьте больше коричневых ингредиентов.

Действие 3: Увлажнение и поддержание температуры

Правильная влажность и температура также играют важную роль в ускорении созревания компоста:

Увлажнение: Компостная куча должна быть влажной, как губка, но не слишком мокрой. Зимой или в сухую погоду, когда на улице мало дождей, вам может понадобиться увлажнить компост с помощью шланга или ведра. Проверяйте уровень влажности, втыкая палец в компост — если он сухой на ощупь, добавьте воду.

Температура: Старайтесь поддерживать температуру в компостной куче между 50-70°C. Для этого можно использовать термометр для компоста. Если температура слишком низкая, добавьте больше зеленых ингредиентов, чтобы увеличить уровень азота.

Созревание компоста может занять время, но эти три простых действия — правильное соотношение компонентов, регулярная аэрация и поддержание нужной влажности и температуры — помогут вам значительно ускорить этот процесс. Ведь чем быстрее вы получите качественный компост, тем быстрее сможете использовать его для удобрения своих растений. Помните, что приготовление компоста — это не только полезно, но и увлекательно, и ваш сад будет вам благодарен за этот труд!