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Основные причины высыхания малины и как предотвратить это

Садоводство

Малина — культура, плохо переносимая суровые зимы. В Сибири она может зимовать только под снежным покровом. В условиях переменчивого климата растение подвержено вымерзанию, выпреванию и иссушению тканей.

Основные причины высыхания малины и как предотвратить это
Фото: commons.wikimedia.org by Aiwok, CC BY-SA 4.0

Чтобы сохранить урожай, важно своевременно принимать меры: регулярно поливать, защищать от холода, правильно ухаживать, обрезать, а при необходимости — заменить сорт или пересадить.

Сохнут побеги малины в осенний и зимний периоды, особенно в условиях резкой смены погоды, сильных холодных ветров и быстрого схода снега. Наибольший ущерб наносят такие погодные условия, как понижение температуры до -20°C и оттепели, когда побеги оттаивают, а почва остаётся замёрзшей. Из-за низкой влажности и сильных ветров подсыхание может происходить и весной.

Наибольшие риски — для слабо вызревших побегов, новых растений с слабой корневой системой и старых кустов.

Для предотвращения высыхания нужно соблюдать несколько правил

  • Полив — малина нуждается в регулярном поливе, особенно сразу после посадки и весной. Поливы особенно важны в периоды сухой погоды.
  • Замена сорта или пересадка — если высыхание становится частым, стоит выбрать более устойчивые сорта или пересадить кусты в другое место.
  • Обрезка и формирование — в случае эпизодического высыхания, весной необходимо удалить повреждённые части и сформировать новые побеги.
  • Уход — летом следует избегать переувлажнения, а также бороться с вредителями и болезнями.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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