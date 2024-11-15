Основные причины высыхания малины и как предотвратить это

Малина — культура, плохо переносимая суровые зимы. В Сибири она может зимовать только под снежным покровом. В условиях переменчивого климата растение подвержено вымерзанию, выпреванию и иссушению тканей.
Чтобы сохранить урожай, важно своевременно принимать меры: регулярно поливать, защищать от холода, правильно ухаживать, обрезать, а при необходимости — заменить сорт или пересадить.
Сохнут побеги малины в осенний и зимний периоды, особенно в условиях резкой смены погоды, сильных холодных ветров и быстрого схода снега. Наибольший ущерб наносят такие погодные условия, как понижение температуры до -20°C и оттепели, когда побеги оттаивают, а почва остаётся замёрзшей. Из-за низкой влажности и сильных ветров подсыхание может происходить и весной.
Наибольшие риски — для слабо вызревших побегов, новых растений с слабой корневой системой и старых кустов.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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