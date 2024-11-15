Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Современные сорта садовой ежевики начали появляться в России с середины 90-х годов. Изначально это были сорта иностранной селекции, которые не всегда показывали хорошие результаты, подмерзали или давали небольшой урожай. В то время интерес к ежевике был скорее коллекционным, чем практическим.

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Уже тогда было известно, что дикая ежевика может приносить большие и сладкие ягоды. Вдохновившись этим, пришла идея применять известные методы укрытия растений, такие как пригибание побегов, чтобы сохранить ежевику в условиях холодных зим.

Результаты первых плодоношений оказались ошеломляющими: сорта Thornfree и Evergreen дали богатый урожай, и желание скрыть этот успех от посторонних глаз было сильным. Важно было правильно ухаживать за растением, удаляя старые побеги, которые не дают плодов, и укрывая новые побеги для сохранности.

Побеги замещения, которые появляются в год их посадки, необходимо пригибать, чтобы их можно было легко укрыть осенью.

Укрытие растения зависит от климатических условий: в более теплом климате важно оставить продухи для вентиляции, а в холодных регионах достаточно простого снегового укрытия. Важно правильно выбрать место для посадки ежевики: оно должно быть солнечным и хорошо подготовленным с удобренной почвой.

Для северных регионов России важно выбрать сорта с ранним сроком созревания, в то время как для южных подойдут более поздние сорта.

Ключевые сорта для разных регионов включают Loch Tay, Natchez, Gaj, Polar, Black Perl для Сибири, а также Orcan, Black Satin и Thornfree для более теплых регионов. Все эти сорта обладают хорошей урожайностью и вкусом, который нравится и взрослым, и детям.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

