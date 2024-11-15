Секреты ухода за черной бузиной — от посадки до сбора урожая

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Черная бузина (Sambucus nigra) — это многолетний листопадный кустарник, который многие знают как декоративное растение, но он также является плодовым кустарником. Помимо плодов, съедобны и цветки бузины. В природе черную бузину можно встретить в Европе, на севере Африки, в Турции и Иране, а в России — в южных районах европейской части страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Gary Houston, PDM

Особенности черной бузины

Черная бузина может достигать высоты от 2 до 10 м, имеет крупные перистые листья и бело-желтые ароматные цветки, которые появляются в мае-июне. Плоды — темно-фиолетовые костянки, которые созревают в августе-сентябре. Бузина устойчива к морозам, любит свет, но выносит и небольшую тень. Растение лучше растет на плодородных, влажных почвах с нейтральной кислотностью.

Популярные сорта черной бузины

В США и Европе выведены несколько сортов черной бузины для плодоношения, такие как Данау, Корсер и Самбу. В России бузина чаще выращивается в декоративных целях. Существуют формы, которые выделяются по форме и цвету кроны: пирамидальная, плакучая, низкая и рассеченная. Популярны также сорта с фиолетовыми и золотистыми листьями, такие как Блэк Лейс, Ауреа, Блэк Бьюти и Блэк Тауэр.

Полезные свойства и применение черной бузины

Черная бузина давно известна как лекарственное растение. Её цветки обладают потогонным, мочегонным и противовоспалительным действием. Однако важно помнить, что все части растения, кроме созревших плодов и цветков, являются умеренно ядовитыми.

Созревшие ягоды бузины используют для приготовления сока, варенья, компотов, желе и мармелада. Цветки подходят для ароматного чая и варенья. Экстракт из цветков и ягод бузины является компонентом ликера "Самбука".

Выращивание черной бузины

Для бузины лучше выбрать солнечное место на плодородной, увлажненной почве. Высаживать саженцы можно с апреля по октябрь, но предпочтительнее делать это весной или осенью, чтобы избежать пересыхания. Посадочную яму рекомендуется подготовить шириной и глубиной около 50 см, с добавлением перегноя, суперфосфата и сульфата калия.

Уточнения

Бузина́ (лат. Sambucus) — род цветковых растений семейства Калиновые (Viburnaceae). Ранее его включали в более крупное семейство Жимолостные (Caprifoliaceae) или выделяли в самостоятельное семейство Бузиновые, либо Адоксовые (Adoxaceae), которые по современной классификации являются устаревшими синонимичными названиями семейства Калиновые.

