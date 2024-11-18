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Как посадить лук и чеснок осенью, чтобы весной порадоваться урожаю

1:40
Садоводство

Для осенней посадки лука и озимого чеснока важны правильные сроки и агротехническая подготовка. К посадке лучше приступать после 20-25 сентября, чтобы луковицы успели сформировать крепкую корневую систему до наступления холодов. Ранние посадки могут привести к преждевременному росту, из-за чего лук и чеснок могут замерзнуть зимой.

Почву для грядок желательно подготовить заранее: участок с хорошими предшественниками засевается сидератами и заправляется органическими и минеральными удобрениями. Для рыхления почвы используются вилы или плоскорезы, при этом важно избегать оборота пласта.

Непосредственно перед посадкой луковицы и зубки чеснока обрабатываются фунгицидными препаратами или марганцевым раствором. Посадочный материал размещается на глубине 5-8 см с соблюдением рекомендуемого расстояния между рядами и растениями.

Для озимого чеснока также практикуется посадка зубками, однозубками и бульбочками, каждая из которых имеет свои особенности. При посадке чеснока из бульбочек соблюдаются более узкие расстояния между растениями. После посадки грядки мульчируются слоем торфа или перегноя, что помогает сохранить влагу и обеспечивает надежную зимовку.

Поздние посадки часто показывают лучшие результаты — луковицы и чеснок успевают укорениться и не подвергаются чрезмерному прорастанию. Весной они дружно всходят, что помогает получить крепкий и обильный урожай.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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