Как посадить лук и чеснок осенью, чтобы весной порадоваться урожаю

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для осенней посадки лука и озимого чеснока важны правильные сроки и агротехническая подготовка. К посадке лучше приступать после 20-25 сентября, чтобы луковицы успели сформировать крепкую корневую систему до наступления холодов. Ранние посадки могут привести к преждевременному росту, из-за чего лук и чеснок могут замерзнуть зимой.

Почву для грядок желательно подготовить заранее: участок с хорошими предшественниками засевается сидератами и заправляется органическими и минеральными удобрениями. Для рыхления почвы используются вилы или плоскорезы, при этом важно избегать оборота пласта.

Непосредственно перед посадкой луковицы и зубки чеснока обрабатываются фунгицидными препаратами или марганцевым раствором. Посадочный материал размещается на глубине 5-8 см с соблюдением рекомендуемого расстояния между рядами и растениями.

Для озимого чеснока также практикуется посадка зубками, однозубками и бульбочками, каждая из которых имеет свои особенности. При посадке чеснока из бульбочек соблюдаются более узкие расстояния между растениями. После посадки грядки мульчируются слоем торфа или перегноя, что помогает сохранить влагу и обеспечивает надежную зимовку.

Поздние посадки часто показывают лучшие результаты — луковицы и чеснок успевают укорениться и не подвергаются чрезмерному прорастанию. Весной они дружно всходят, что помогает получить крепкий и обильный урожай.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

