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Как правильно подготовить розы к зимнему хранению в погребе

1:29
Садоводство

Для сохранения роз зимой в суровых условиях Восточной Сибири используются проверенные методы хранения в погребе. В регионах с холодным климатом розы не зимуют на участке, поэтому осенью их необходимо выкопать, а весной вновь высадить.

Первый этап — подготовка кустов к хранению. В сентябре, с наступлением дождей, кусты накрываются пленкой для защиты от лишней влаги. Затем, в конце сентября-начале октября, проводится тщательная очистка растений: удаляются старые, пожелтевшие и больные листья.

Полностью обрезать здоровые листья стоит только непосредственно перед выкопкой, чтобы предотвратить нежелательный рост.

Кусты выкапываются в начале октября, их корни обрабатываются глиняной смесью с песком. После этого растения упаковываются в слегка влажные опилки и полиэтиленовые пакеты, которые прокалываются для вентиляции. Для сохранения здоровья корней проводится их обработка раствором перманганата калия или железного купороса.

В течение зимы розы, хранящиеся в погребе, периодически проверяются: если побеги темнеют, куст заносится в дом для обрезки и возвращается в погреб. Весной кусты пересаживаются в пакеты с торфом и постепенно выносятся на свет. После установления теплой погоды растения высаживаются на участок, при необходимости с временным укрытием от солнца.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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