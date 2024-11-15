Ухоженные розы без лишних усилий: как сделать их более пышными

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пищевая сода — универсальное средство, которое можно использовать для ухода за растениями на даче, особенно для роз. Гидрокарбонат натрия помогает омолодить розы и стимулирует рост новых побегов, придавая растениям свежий и ухоженный вид.

Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, CC BY 2.0

Как приготовить содовый раствор для омоложения роз

Всё просто: возьмите небольшую ёмкость, насыпьте одну чайную ложку соды, добавьте половину чайной ложки нашатырного спирта и одну чайную ложку сульфата магния. Тщательно перемешайте смесь и вылейте её в ведро, заполненное наполовину водой. В результате у вас получится раствор, который поможет улучшить состояние ваших роз.

Как правильно использовать средство

Перелейте полученный раствор в бутылку с распылителем или пульверизатор. Затем аккуратно распылите его на розы. Этот простой уход даст растениям омолаживающий эффект, и вскоре они начнут формировать новые побеги, становясь более густыми и пышными.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

