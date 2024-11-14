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Как вырастить щавель на своём участке — от посева до урожая

2:21
Садоводство

Щавель — древнее культурное растение, родом из Европы и Азии, где он по-прежнему растёт в дикой природе. Этот кислый зелёный овощ широко используется в кулинарии и медицине благодаря своему уникальному вкусу и полезным свойствам. В России щавель долгое время считался сорняком, но сегодня его активно выращивают на огородах, особенно обыкновенный и кислый сорта.

Как вырастить щавель на своём участке — от посева до урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 4.0

Особенности выращивания щавеля

Щавель — холодостойкое многолетнее растение, которое легко переносит заморозки при наличии снежного покрова. Его семена прорастают при 3 °C, а всходы появляются через 8-14 дней. Для хорошего урожая важно выбрать плодородную и увлажнённую почву, желательно слабокислую. Щавель хорошо растёт на суглинках и супесях, а также на дренированных торфяных участках. Оптимальный срок для посева — весна, но сеять можно и летом или под зиму.

Уход за растением

Щавель нуждается в регулярных поливах, особенно в жаркую погоду, чтобы избежать быстрого цветения и грубения листьев. Ранней весной почву рыхлят и проводят подкормку коровяком с добавлением минеральных удобрений. Летом и осенью, после каждой срезки листьев, растения также подкармливают для повышения урожайности.

Уборка и размножение щавеля

Первую срезку щавеля проводят в конце мая, когда листья достигают 10 см. За лето щавель убирают 4-5 раз, оставляя 3-4 см от поверхности почвы, чтобы сохранить верхушечные почки. Щавель размножается семенами и вегетативно, а для сбора семян растения второго года оставляют с цветочными побегами. Чтобы ускорить сбор урожая, щавель можно выращивать под плёночными укрытиями, а зимой — в теплицах.

Защита от болезней и вредителей

Среди основных болезней щавеля — ложная мучнистая роса, для профилактики которой применяют термическую обработку семян. Среди вредителей опасны жук-листоед и тля, против которых эффективны отвар табачной пыли и своевременное удаление растительных остатков.

Уточнения

Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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