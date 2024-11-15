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Что нужно знать каждому огороднику о высадке томатов в грунт

1:52
Садоводство

Высадка рассады томатов в открытый грунт требует соблюдения нескольких важных этапов: подготовки почвы и самих растений, закаливания, внесения удобрений и выбора правильного времени для пересадки. Подробное соблюдение этих рекомендаций обеспечит успешное укоренение и позволит получить обильный урожай.

Почва подготавливается с осени: вносятся перегной и компост для создания питательной среды. Весной землю дополнительно обогащают минералами. За две недели до пересадки грунт накрывается пленкой, что позволяет прогреть его. Саму рассаду закаливают, постепенно приучая ее к уличным условиям, что делает растения более выносливыми.

Томаты высаживают, когда почва прогреется до 13-15 °С, и при отсутствии угрозы заморозков. Рекомендуемый возраст рассады — 55-60 дней. Высаживать следует на солнечные участки, оставляя достаточно пространства между растениями, чтобы обеспечить хорошее проветривание и избежать заболеваний.

Схема посадки зависит от сорта томатов: для компактных кустов выдерживают расстояние в 35 см, для крупных — 50 см. Растения высаживаются в увлажненные лунки, а после пересадки их желательно притенить. В случае перерастания рассада размещается горизонтально, что позволяет ей нормально развиваться.

После высадки растениям полезно мульчирование — оно создает благоприятную микрофлору, удерживает влагу и облегчает уход. Постепенное добавление мульчи позволяет поддерживать комфортный микроклимат в зоне корней и снижает риск фитофтороза. Результат — ухоженные растения и возможность минимизировать поливы.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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