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Почему слизни опасны для сельского хозяйства и как от них защититься

1:59
Садоводство

Слизни, или слизняки, — это брюхоногие моллюски, которые утратили раковину в процессе эволюции, чтобы лучше приспосабливаться к окружающей среде. В отличие от улиток, слизни имеют вытянутую форму тела, покрытого слизью, что помогает им сохранять влагу и защищаться от хищников.

Почему слизни опасны для сельского хозяйства и как от них защититься
Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AApple_tree_with_fire_blight.jpg#:~:text=Creative%20Commons%20Attribution%2DShare%20Alike%203.0%20Unported

Эти животные обитают в местах с высокой влажностью, таких как лесная подстилка, где они играют важную роль в разложении органики и питании различными растениями и грибами.

Особенности строения и образ жизни

Тело слизней делится на голову, ногу и висцеральную массу, покрытую защитной мантийной оболочкой. Их обонятельные и зрительные органы расположены на щупальцах. Большинство слизней — гермафродиты, что позволяет им размножаться в любых условиях.

Слизни активны в основном ночью, когда влажность выше, и в период перед размножением, когда их потребность в пище возрастает. Они питаются преимущественно сочными растениями, грибами и даже могут быть хищниками, поедая дождевых червей и других моллюсков. Эти моллюски играют важную роль в экосистеме, но также могут наносить вред сельскохозяйственным культурам, оставляя характерные следы на растениях и разнося различные заболевания.

Влияние на сельское хозяйство и методы борьбы

Слизни считаются серьёзными вредителями, так как повреждают урожай и распространяют грибковые и вирусные заболевания. Их можно контролировать с помощью ряда профилактических и защитных методов: создание физических барьеров из воды или меди, использование химических препаратов и биологическая защита с помощью паразитических нематод. Наиболее эффективный способ профилактики — это комплексный уход за садом, включающий привлечение естественных хищников, таких как птицы и земноводные.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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