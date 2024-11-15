Важные правила пересадки пионов, которые продлят их жизнь и цветение

Пересадка пионов играет важную роль в обеспечении их пышного цветения. При грамотно выполненной пересадке растениям обеспечивается запас питательных веществ на 2-3 года, что позволяет им обходиться без дополнительной подкормки. Пересадка выполняется по мере необходимости — для омоложения, размножения или переноса куста на новое место.

В условиях Подмосковья оптимальное время для пересадки и посадки пионов — вторая половина августа и начало сентября, когда растения пребывают в покое и легче переносят перемещения.

Сроки пересадки

До 10 сентября рекомендуется завершить пересадку всех видов пионов, чтобы кусты успели укорениться до морозов. Если нужно пересадить пионы весной, важно сделать это как можно раньше, пока побеги еще маленькие. При этом деление взрослого куста весной не рекомендовано, так как растения могут долго болеть.

Летняя пересадка также нежелательна, но возможна при соблюдении особых мер — куст выкапывается с комом земли, часть листьев срезается, и растение высаживается на прежнюю глубину.

Весенние и летние посадки

Весной обычно высаживают деленки пионов, приобретенные заранее. Важно тщательно осмотреть корневище перед посадкой и удалить поврежденные участки. Летом пересадка выполняется вынужденно, когда куст переносят с комом земли, при этом важно разместить куст относительно света так же, как он рос раньше. На новом месте растение обильно поливается для лучшего укоренения.

Осенняя пересадка и уход

Осенью пересадка пионов считается наиболее предпочтительной. Для этого взрослые кусты аккуратно выкапываются с помощью вил, стебли срезаются у основания, а земля отряхивается или промывается.

Кусты делятся острым ножом, оставляя по пять почек на каждой деленке. Места срезов припудриваются золой и подсушиваются перед посадкой. Если пересадка была проведена в сентябре, последующий полив может не понадобиться.

Посадочные правила

Посадка пионов требует подготовки ямы размером 40x40x40 см с обязательным дренажом, если поблизости находятся грунтовые воды. На дно укладывается дренажный слой, а вынутая почва смешивается с компостом, костной мукой, золой и другими удобрениями.

На дне ямы формируется холмик для корневища, которое затем присыпается песком и подготовленной почвенной смесью.

Уход и цветение

После пересадки пионы в течение двух лет не подкармливаются, но в первый год после посадки цветение может быть не таким обильным, как прежде. Цветы рекомендуется удалять, чтобы не ослабить растение. Полное цветение возобновляется на второй год, когда пионы наберут силу и нарастят листву.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).

